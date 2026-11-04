Без света по 20 часов при работающих АЭС: эксперты назвали худший сценарий зимы

Генерации хватает, но передать ее невозможно. Из-за целенаправленных ударов по подстанциям украинцам грозят блэкауты до 14−20 часов в сутки, коллапс канализации и рост цен — бизнес уже вынужден покупать свет по 17 гривен за киловатт. «Минфин» выяснил, что происходит с энергосистемой прямо сейчас, почему в Киеве готовятся к подаче тока по остаточному принципу, и при чем здесь сценарий МВФ с тарифом 9,70 гривен для населения.

Украина вернулась к «жизни по графикам». Многие регионы страны живут в условиях длительных блэкаутов. Особенно сложная ситуация в Днепре и Киеве. Накануне враг нанес удар по Приднепровской ТЭС, из-за чего Днепр и близлежащие города погрузились во тьму на долгие часы. В столице серьезно повреждены все теплоэлектроцентрали — ТЕЦ 5 и 6, а также Дарницкая ТЭЦ.

Кроме того, идут атаки на крупные подстанции, соединяющие столичный регион с Ривненской АЭС. Это привело к затяжным отключениям электроэнергии в Киеве и пригороде (у некоторых потребителей нет света по 10 часов и более), перебоям с водой и даже остановке поездов метро. Прогнозы экспертов, с которыми пообщался «Минфин», неутешительные.

Как говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, «света может не быть десятки часов» (то есть даже больше суток). Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук допускает, что периоды отключений могут растягиваться на 14−20 часов.

На сложности с электричеством уже отреагировал рынок на сутки вперед, где закупается бизнес. «Если неделю назад цена составляла 3−4 гривны за киловатт без учета стоимости доставки, то в понедельник, 2 ноября, она взлетела до 10,50 гривен. С учетом передачи, новый ценник составил 16−17 гривен за киловатт», — рассказал «Минфину» Попенко.

При этом, по словам экспертов, особого дефицита электроэнергии в Украине сейчас нет, проблема в сложностях ее передачи потребителям.

«Минфин» разбирался, что происходит на рынке электроэнергии.

За время войны рф разрушила 3 схемы подключения: что происходит со светом прямо сейчас

По данным Укрэнерго, во вторник, 3 ноября, в части областей страны применяются меры по ограничению потребления электроэнергии.

«Вследствие вражеских обстрелов на утро (3 ноября — ред.) есть новые обесточивания в Винницкой, Одесской, Житомирской, Харьковской, Полтавской областях», — сообщили в Укрэнерго. В Киевской и Днепропетровской областях с утра 3 ноября объявили об экстренных отключениях (в этот период графики не действуют).

По данным НЭК, 3 ноября по состоянию на 9:30 потребление электроэнергии в стране уменьшилось, по сравнению с этим же периодом предыдущего дня, на 7,5% — за счет принудительных отключений света.

По словам Олега Попенко, практически остановлена генерация на столичных ТЭЦ и Трипольской ГЭС, из-за чего столичный регион стал крайне зависимым от электроэнергии, поступающей из объединенной энергосистемы. Это подтверждает и руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

«ТЭЦ обеспечивали порядка 40% потребностей Киева в электричестве. С учетом разрушений, даже если удастся оперативно провести ремонтные работы, эта цифра может снизиться в два раза — до 20%», — отметил Юрий Корольчук.

По его словам, из-за плотности вражеских атак и дефицита оборудования, энергетики попросту не успевают проводить ремонты, что увеличивает количество системных микроаварий. Проще говоря, как только потребление растет, напряжение в сети падает, и свет и у многих потребителей попросту «выбивает».

«Если крупные системные аварии приводят к блэкаутам, то микроаварии провоцируют постоянные перебои с электроэнергией», — пояснил эксперт.

Корольчук также говорит, что энергетикам все сложнее настраивать новые схемы подключения, поскольку враг уже разрушил три такие схемы за годы войны, а сейчас наносит удары по четвертой, которую только начали создавать.

«С учетом повреждений объектов генерации в Киеве и области, у энергетиков остается только один выход — стараться как можно более оперативно проводить ремонты на подстанциях, которые входят в Киевское энергетическое кольцо (они соединяют столичный регион с АЭС — ред.)», — отметил Корольчук.

Эксперты отмечают, что враг применяет относительно новую стратегию ударов по украинской энергетике — пытается «выключить» крупные мегаполисы, прежде всего Киев (самый крупный потребитель электроэнергии) и Днепр (большой промышленный центр).

«Киев находится в центре страны и это крупнейший потребитель электроэнергии. Фактически вся энергосистема построена с учетом этого обстоятельства. Поэтому масштабные проблемы в столичном регионе чреваты энергокризисом также в соседних областях — Житомирской, Черниговской, Черкасской и др.», — отметил Корольчук.

Эксперты ожидают худший сценарий: что это значит для рядового потребителя

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что перспектив улучшения ситуации со светом на сегодня «не просматривается». Наоборот, с похолоданием отключения могут усилиться, особенно, если враг продолжит наносить удары по энергообъектам.

По словам Попенко, света в Киеве может не быть «десятки часов» подряд, то есть даже больше суток. Корольчук также не исключает многочасовых отключений — до 14−20 часов в сутки.

В профильном сообществе обсуждается также «худший сценарий» — когда электроэнергии в столице будет хватать только на обеспечение потребностей объектов критической инфраструктуры, а остальным потребителям ее будут давать по остаточному принципу.

Ситуацию усложняет «хаотичное потребление». Многие горожане и жители пригорода успели обзавестись инверторами, которые, как только появляется свет, массово начинают его накапливать, резко увеличивая тем самым потребление и нагрузку на сеть.

Попенко также говорит, что проблемы с электроэнергией могут повлечь за собой перебои с энергоснабжением и канализацией. «Генераторы у водоканалов есть, но они не могут длительно работать в автономном режиме, нужно сетевое электричество», — пояснил эксперт.

Он приводит пример Николаева, где уже дважды останавливались насосы на канализацию, в итоге стоки попали в водоем, а оттуда — в водопроводную сеть. «Принято решение о гиперхлорировании всей системы, воду нельзя использовать ни для питья, ни для приготовления пищи», — отметил Попенко. Масштабные проблемы с водоснабжением были в Днепре и Конотопе (последний оставался без водопроводной воды почти неделю).

3 ноября в Киеве были перебои с водоснабжением из-за обесточивания в результате обстрела основных водопроводных объектов «Киевводоканала».

С отоплением ситуация в столице пока неопределенная. «Оборудование, работающее на генерацию тепла, на киевских ТЭЦ не повреждено. Но непонятно, что будет, если враг продолжит наносить атаки. Может повториться прошлогодняя ситуация, когда многие столичные многоэтажки зимой остались без отопления. На автономное отопление (за счет установки котельных в отдельных районах) переведено только 30% потребителей, этого явно недостаточно», — отметил Попенко.

Проблема в передаче

При этом, как говорит Корольчук, в отличие от прошлых военных лет, когда проблемы с электроэнергией во многом были связаны с недостатком ее генерации, сейчас особого дефицита нет.

«Все блоки АЭС работают, мы даже можем увеличивать генерацию. Но проблема в том, что ее просто невозможно передать потребителям, так как идут удары по крупным подстанциям и линиям передач. Это вынуждает энергетиков понижать мощности блоков АЭС», — отметил Корольчук.

По его словам, из-за спада в промышленности и остановки металлургических предприятий в Украине высвободилось до 3 тысяч мегаватт электроэнергии. «То есть, если на пике морозов в прошлом году дефицит электроэнергии составлял порядка 8 ГВт, то в этом году он, если и будет, то не больше 4−5 ГВт. При этом есть возможность наращивать генерацию, но непонятно, как передать ее потребителям», — отметил Корольчук.

Что будет с ценами

Нарастание проблем с электроэнергией уже привело к росту цен на нее на рынке на сутки вперед, где закупается бизнес.

«Если неделю назад цена составляла 3−4 гривны за киловатт, без учета стоимости доставки, то в понедельник, 2 ноября, она взлетела до 10,50 гривен. С учетом передачи, новый ценник составил 16−17 гривен за киловатт, — рассказал «Минфину Попенко.

По данным Оператора рынка, 1 ноября стоимость электроэнергии на РДН в отдельные часы колебалась от 5 460 гривен до 14 973 гривен за мегаватт-час. 2 ноября стало больше «дорогих часов». К примеру, если днем ранее электроэнергия на 1:00 стоила 7 тысяч гривен, то 2 ноября — 10 тысяч.

А 3 ноября ценник подскочил до 14 938 гривен. Для сравнения: электроэнергия в тот же час ночи 1 октября стоила всего 3 459 гривен, а 27 октября — и вовсе 119 гривен. А максимальный тариф 28 октября не превышал 10 тысяч гривен (сейчас — почти 15 гривен). «С учетом поставки при среднем ценнике в 10,50 гривен за киловатт, электроэнергия для бизнеса будет стоить уже 16−17 гривен. То есть даже если свет будет, то платить за него придется втридорога, что может отразиться на стоимости товаров и услуг», — отметил Попенко.

Для населения ценник пока остается неизменным. Тем не менее в октябрьском техническом отчете МВФ предложил два сценария постепенной отмены механизма ПСО и повышения тарифов для населения на электроэнергию и газ в течение трех лет. Согласно первому сценарию, электричество для людей будет стоить 9,70 гривен за киловатт (плюс 141% к действующему тарифу), а газ — 22 гривны (плюс 104%). По второму сценарию, за электричество будем платить по 6 гривен (плюс 52% к теперешним ценам), за газ — 17,2 гривны (плюс 60%).

При этом, как отметили в Минэнерго Украины, комментируя технический отчет МВФ, мораторий на повышение тарифов в Украине продолжает действовать, а любые изменения системы тарифообразования возможны только после отмены военного положения.

В министерстве также сообщили, что Украина разрабатывает дорожную карту реформ энергосектора, в рамках которой планируется создание единой онлайн-платформы по принципу «единой платежки», где все счета и господдержка будут «в одном окне», с интеграцией в государственные реестры на базе «Дії». Плюс — готовится некая «усовершенствованная программа» по адресной поддержке населения (субсидии и льготы).