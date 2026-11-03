Клиент потерял деньги из-за фишинга: Суд ЕС разъяснил, должен ли банк вернуть средства

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Как работала мошенническая схема

Фишинговая атака началась с обычной продажи вещи через онлайн-платформу. К продавцу обратился потенциальный покупатель и прислал ссылку якобы для подтверждения сделки. Оно вело на поддельную страницу банка, внешне имитирующую настоящий сайт финансового учреждения.

Женщина ввела там данные для входа в интернет-банкинг. Этого хватило, чтобы мошенник получил доступ к ее счету и перевел на свой около 700 евро.

Почему банк отказался возвращать деньги

О несанкционированном списании клиентка уведомила банк уже на следующий день. Однако финансовое учреждение отказалось возместить потерю. Там считали, что женщина сама допустила кражу, поскольку из-за грубой халатности не позаботилась о защите своих данных для входа в банковский сервис.

После этого она обратилась в польский суд. Тот передал дело Суду справедливости ЕС, чтобы выяснить, может ли банк не возвращать деньги, если считает клиента грубо небрежным.

Что постановил Суд ЕС

Суд пришел к выводу, что банк не может отказать в немедленном возврате средств только по подозрению в халатности клиента. По правилам ЕС, финансовое учреждение должно возместить сумму несанкционированной операции сразу после уведомления о ней, но не позднее конца следующего рабочего дня после того, как узнала о списании.

Клиент со своей стороны должен уведомить банк о мошенничестве без неоправданной задержки.

Есть только одно исключение: банк может не возвращать деньги немедленно, если у него есть обоснованные подозрения, что мошенничество совершил сам клиент, и сообщил об этом компетентный национальный орган.

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Кто в конце концов должен покрыть ущерб

Решение Суда не означает, что клиент ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за потерю денег. Европейский институт разграничил два вопроса: обязанность банка сначала вернуть средства и ответственность за убытки.

После возмещения банк может потребовать от клиента компенсацию, если докажет, что тот умышленно или из-за грубой халатности нарушил свои обязанности. В частности, не принял необходимые меры для защиты персональных средств безопасности, которые использует для доступа к платежным услугам.

Доказывать грубую халатность должен банк, а не клиент

В Суде объяснили, что возможность отказывать в возвращении денег сразу после ссылки на халатность клиента фактически лишила бы требование о немедленном возмещении смысла. Человеку пришлось бы самостоятельно обращаться в суд, чтобы добиться возврата средств, тратя на это время и деньги.