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3 ноября 2026, 17:25 Читати українською

Клиент потерял деньги из-за фишинга: Суд ЕС разъяснил, должен ли банк вернуть средства

После фишинговой атаки клиент может не только потерять деньги, но и получить отказ банка в их возвращении по собственной неосторожности. Однако даже если человек сам раскрыл мошенникам данные для входа в интернет-банкинг, это не освобождает финансовое учреждение от обязанности возместить средства, списанные без его разрешения. Такое разъяснение предоставил Суд справедливости Европейского Союза, определив также, кто должен доказывать вину клиента.

После фишинговой атаки клиент может не только потерять деньги, но и получить отказ банка в их возвращении по собственной неосторожности.
Мошенники похитили деньги с помощью фишинга: должен ли банк их вернуть — объяснил Суд ЕС. Фото:
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Как работала мошенническая схема

Фишинговая атака началась с обычной продажи вещи через онлайн-платформу. К продавцу обратился потенциальный покупатель и прислал ссылку якобы для подтверждения сделки. Оно вело на поддельную страницу банка, внешне имитирующую настоящий сайт финансового учреждения.

Женщина ввела там данные для входа в интернет-банкинг. Этого хватило, чтобы мошенник получил доступ к ее счету и перевел на свой около 700 евро.

Почему банк отказался возвращать деньги

О несанкционированном списании клиентка уведомила банк уже на следующий день. Однако финансовое учреждение отказалось возместить потерю. Там считали, что женщина сама допустила кражу, поскольку из-за грубой халатности не позаботилась о защите своих данных для входа в банковский сервис.

После этого она обратилась в польский суд. Тот передал дело Суду справедливости ЕС, чтобы выяснить, может ли банк не возвращать деньги, если считает клиента грубо небрежным.

Что постановил Суд ЕС

Суд пришел к выводу, что банк не может отказать в немедленном возврате средств только по подозрению в халатности клиента. По правилам ЕС, финансовое учреждение должно возместить сумму несанкционированной операции сразу после уведомления о ней, но не позднее конца следующего рабочего дня после того, как узнала о списании.

Клиент со своей стороны должен уведомить банк о мошенничестве без неоправданной задержки.

Есть только одно исключение: банк может не возвращать деньги немедленно, если у него есть обоснованные подозрения, что мошенничество совершил сам клиент, и сообщил об этом компетентный национальный орган.

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Кто в конце концов должен покрыть ущерб

Решение Суда не означает, что клиент ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за потерю денег. Европейский институт разграничил два вопроса: обязанность банка сначала вернуть средства и ответственность за убытки.

После возмещения банк может потребовать от клиента компенсацию, если докажет, что тот умышленно или из-за грубой халатности нарушил свои обязанности. В частности, не принял необходимые меры для защиты персональных средств безопасности, которые использует для доступа к платежным услугам.

Доказывать грубую халатность должен банк, а не клиент

В Суде объяснили, что возможность отказывать в возвращении денег сразу после ссылки на халатность клиента фактически лишила бы требование о немедленном возмещении смысла. Человеку пришлось бы самостоятельно обращаться в суд, чтобы добиться возврата средств, тратя на это время и деньги.

Сам спор между клиенткой и банком Суд Е С не разрешал. Это должен сделать польский суд, учитывая разъяснение европейского института. Заключение Суда также является обязательным ориентиром других национальных судов при рассмотрении аналогичных вопросов.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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