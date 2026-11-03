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3 ноября 2026, 12:00 Читати українською

Владельцев уничтоженной из-за войны недвижимости освободили от земельного налога: кого касается льгота

Возобновлена льгота по уплате земельного налога и арендной платы за государственные и коммунальные земельные участки, на которых располагалась недвижимость, уничтоженная в результате российской агрессии. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Возобновлена льгота по уплате земельного налога и арендной платы за государственные и коммунальные земельные участки, на которых располагалась недвижимость, уничтоженная в результате российской агрессии.
Если дом разрушен войной, налог на землю можно не платить
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Как пояснила Государственная налоговая служба, соответствующие изменения вступили в силу 23 октября 2026, но распространяются на весь период с начала 2026 года. Чтобы получить освобождение от платежей, информация об уничтоженном здании и земельном участке должна быть внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Какие участки освобождают от земельного налога

Для физических лиц — владельцев уничтоженного жилья — льгота действует в пределах таких площадей:

  • в селах — до 25 соток;

  • в поселках — до 15 соток;

  • в городах — до 10 соток.

Для земельных участков под уничтоженной нежилой недвижимостью, а также жильем, принадлежащим юридическим лицам, предусмотрены другие условия.

Если уничтоженный объект занимал не менее трети площади участка, от платы освобождают всю землю. Если его площадь была меньше трети, льгота распространяется на половину участка.

Как долго действует освобождение от платы

Льготный период начинается с первого числа месяца, в котором недвижимость была уничтожена.

Он завершается в последний день месяца, когда на этом земельном участке будет зарегистрировано право собственности на новый объект. Другое основание для завершения льготы — прекращение или отмена военного положения.

Читайте также: С 2027 года начнут действовать новые правила «еОсели»: стало известно, как можно будет уменьшить выплаты по кредиту

Как вернуть переплату или скорректировать налог

Для юридических лиц, уже задекларировавших плату за землю, предусмотрена возможность скорректировать начисления. Для этого следует подать уточняющую налоговую декларацию.

Физическим лицам, которым налоговая уже насчитала земельный налог за такие участки, рекомендуют обратиться в ГНС с документами для перерасчета.

Как мы писали: Налоговая разъяснила, как получить социальную льготу для одиноких матери или отца

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Источник: Минфин
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