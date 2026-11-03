Более 100 тысяч гривен в месяц: Минфин назвал госорганы с самыми высокими зарплатами

В сентябре 2026 года наивысшей средней зарплаты среди центральных государственных органов были работники Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 105,8 тыс грн. Такие данные обнародовало Министерство финансов, обновив дашборд по оплате труда и численности работников государственных органов.

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На втором месте оказалось Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) с показателем 99,5 тыс грн, на третьем — аппарат Верховной Рады, где в среднем насчитывалось 96,8 тыс грн.

В пятерку органов с самой высокой средней зарплатой также вошли:

Министерство социальной политики, семьи и единства — 96,3 тыс грн;

Антимонопольный комитет — 94,3 тыс грн.

В среднем начисленная зарплата работников центральных органов исполнительной власти в сентябре составила 63,88 тыс грн. Это на 4,8 тыс грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Сколько получают судьи

Отдельно Минфин обнародовал данные о среднем начисленном судейском вознаграждении в высших судебных органах. Самый высокий показатель зафиксирован в Конституционном Суде — 586,9 тыс грн.

В Верховном Суде среднее вознаграждение составило 332 тыс грн, в Высшей квалификационной комиссии судей — 296,3 тыс грн, в Высшем совете правосудия — 293,3 тыс грн, в Высшем антикоррупционном суде — 290,3 тыс грн.

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Сколько человек работает в госорганах

В сентябре фактическая численность работников государственных органов составила 165,4 тыс человек — на 1,2 тыс меньше, чем год назад. Из них:

108,4 тыс работали в центральных государственных органах вместе с территориальными подразделениями;

23 тыс — в местных государственных и военных администрациях;

34 тыс — в органах судебной власти.

В Минфине уточняют, что месячные показатели зарплат могут колебаться из-за единовременных выплат. В частности, в начисления входят помощь на оздоровление, компенсации за неиспользованный отпуск и выплаты во время увольнения. Поэтому указанные суммы не обязательно отражают регулярную ежемесячную зарплату работника.

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