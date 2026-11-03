Более 100 тысяч гривен в месяц: Минфин назвал госорганы с самыми высокими зарплатами

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 ноября 2026, 11:44 Читати українською

Более 100 тысяч гривен в месяц: Минфин назвал госорганы с самыми высокими зарплатами

В сентябре 2026 года наивысшей средней зарплаты среди центральных государственных органов были работники Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 105,8 тыс грн. Такие данные обнародовало Министерство финансов, обновив дашборд по оплате труда и численности работников государственных органов.

В сентябре 2026 года наивысшей средней зарплаты среди центральных государственных органов были работники Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 105,8 тыс грн.
В каких госорганах наибольшие зарплаты
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На втором месте оказалось Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) с показателем 99,5 тыс грн, на третьем — аппарат Верховной Рады, где в среднем насчитывалось 96,8 тыс грн.

В пятерку органов с самой высокой средней зарплатой также вошли:

  • Министерство социальной политики, семьи и единства — 96,3 тыс грн;

  • Антимонопольный комитет — 94,3 тыс грн.

В среднем начисленная зарплата работников центральных органов исполнительной власти в сентябре составила 63,88 тыс грн. Это на 4,8 тыс грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Сколько получают судьи

Отдельно Минфин обнародовал данные о среднем начисленном судейском вознаграждении в высших судебных органах. Самый высокий показатель зафиксирован в Конституционном Суде — 586,9 тыс грн.

В Верховном Суде среднее вознаграждение составило 332 тыс грн, в Высшей квалификационной комиссии судей — 296,3 тыс грн, в Высшем совете правосудия — 293,3 тыс грн, в Высшем антикоррупционном суде — 290,3 тыс грн.

Читайте также: Средняя зарплата в Украине выросла до 33 тысяч гривен: в каких областях и отраслях платят больше всего

Сколько человек работает в госорганах

В сентябре фактическая численность работников государственных органов составила 165,4 тыс человек — на 1,2 тыс меньше, чем год назад. Из них:

  • 108,4 тыс работали в центральных государственных органах вместе с территориальными подразделениями;

  • 23 тыс — в местных государственных и военных администрациях;

  • 34 тыс — в органах судебной власти.

В Минфине уточняют, что месячные показатели зарплат могут колебаться из-за единовременных выплат. В частности, в начисления входят помощь на оздоровление, компенсации за неиспользованный отпуск и выплаты во время увольнения. Поэтому указанные суммы не обязательно отражают регулярную ежемесячную зарплату работника.

Как мы писали: До 25 941 грн на работника: правительство увеличило компенсацию зарплат во время простоя

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами