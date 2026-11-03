Продажи новых авто в Украине за год упали на 37%: какие марки чаще всего покупали в октябре

В октябре 2026 украинцы приобрели 4,9 тыс новых легковых автомобилей. Это всего на 0,4% больше, чем в сентябре, но на 37% меньше по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщает «Укравтопром».

Какие марки авто чаще всего покупали в октябре

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Самой популярной маркой на украинском рынке снова стала Toyota — за месяц продали 693 таких автомобиля. Второе место заняла Skoda с результатом 569 машин, третье — Volkswagen, которых зарегистрировали 470.

В десятку лидеров также вошли:

Renault — 296 автомобилей;

Hyundai — 227;

BYD — 218;

Suzuki — 201;

Mazda — 189;

BMW — 187;

Mercedes-Benz — 153.

В то же время, самой популярной отдельной моделью октября впервые стал кроссовер Skoda Kodiaq.

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За январь-октябрь 2026 года в Украине приобрели 53,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем за десять месяцев в прошлом году.

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