Продажи новых авто в Украине за год упали на 37%: какие марки чаще всего покупали в октябре

В октябре 2026 украинцы приобрели 4,9 тыс новых легковых автомобилей. Это всего на 0,4% больше, чем в сентябре, но на 37% меньше по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщает «Укравтопром».
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Самой популярной маркой на украинском рынке снова стала Toyota — за месяц продали 693 таких автомобиля. Второе место заняла Skoda с результатом 569 машин, третье — Volkswagen, которых зарегистрировали 470.
В десятку лидеров также вошли:
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Renault — 296 автомобилей;
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Hyundai — 227;
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BYD — 218;
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Suzuki — 201;
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Mazda — 189;
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BMW — 187;
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Mercedes-Benz — 153.
В то же время, самой популярной отдельной моделью октября впервые стал кроссовер Skoda Kodiaq.
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За январь-октябрь 2026 года в Украине приобрели 53,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем за десять месяцев в прошлом году.
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