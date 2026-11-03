Центробанки скупают золото быстрее всего за два года: кто наращивает запасы, несмотря на падение цен

Центральные банки мира в третьем квартале 2026 года существенно увеличили закупки золота, несмотря на падение его рыночной цены. По данным Всемирного совета золота (WGC), чистые покупки выросли на 42% — до 321 тонны, что стало самым высоким квартальным показателем с конца 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные WGC.

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В целом с начала года чистые закупки золота центральными банками составили 675 тонн. На фоне такого спроса WGC ожидает, что по итогам 2026 года объемы приобретения металла, по меньшей мере, будут соответствовать показателю 2025 года — 848 тонн.

Среди основных покупателей золота в третьем квартале были центральные банки Польши и Китая. В то же время активность разных стран отличается: часть центробанков продолжает наращивать запасы, в то время как другие продают драгоценный металл.

Спрос на золото со стороны частных покупателей слабеет

В отличие от центробанков частные инвесторы сократили покупку золотых слитков и монет. В третьем квартале этот спрос уменьшился на 19% в годовом исчислении — до 268 тонн.

Потребление золота для производства ювелирных изделий также сократилось — на 17%, до 313 тонн. Это самый низкий показатель для третьего квартала за всю историю наблюдений, ведущихся с 2000 года.

В то же время биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, привлекли 211 тонн в третьем квартале. По оценке WGC, спрос на такие инструменты поддерживают опасения государственных финансов и общая экономическая неопределенность, даже несмотря на укрепление доллара и рост доходности облигаций.

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На этом фоне Всемирный совет золота снизил прогноз прироста инвестиционного спроса на золото в 2026 году с 400 до 200 тонн — прежде всего из-за более слабых продаж слитков и монет. Зато оценку закупок со стороны центральных банков повысили

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