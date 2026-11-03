Налоговая недодала бюджету 11,9 млрд грн в месяц: Гетманцев заявил о провале детенизации

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 ноября 2026, 9:15 Читати українською

Налоговая недодала бюджету 11,9 млрд грн в месяц: Гетманцев заявил о провале детенизации

В октябре 2026 года налоговая служба перечислила в общий фонд государственного бюджета 74,2 млрд. грн. Это на 11,9 млрд грн, или 13,9% меньше плана Министерства финансов. Наибольшие недопоступления зафиксировали по налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам. Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

В октябре 2026 года налоговая служба перечислила в общий фонд государственного бюджета 74,2 млрд.
Налоговая недовыполнила план поступлений
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Наибольшее отставание от плана пришлось на НДС — 11,7 млрд грн, или 32%. Поступления акцизного налога оказались ниже на 7,1 млрд грн (40%). В частности, отставание по акцизу из табачных изделий составило 3,8 млрд грн, или 32,4%.

Еще на 700 млн грн, или 3,3%, не выполнен план поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Частично потери компенсировали поступление из других источников. Налог на прибыль предприятий превысил план на 3,9 млрд. грн., или 87,2%. Еще 1,8 млрд грн больше, чем запланировано, поступило от части чистой прибыли и дивидендов, а поступления рентной платы за пользование недрами превысили план на 1,6 млрд грн (35,7%).

В октябре государство возместило плательщикам 25,9 млрд грн НДС.

Читайте также: Продажи украинцев через онлайн-платформы будут считать вместе: когда придется платить налог

За десять месяцев отставание от плана составило 40,8 млрд грн

Невыполнение октябрьского плана ухудшило общие показатели поступлений за январь-октябрь 2026 года. За этот период роспись Минфина не выполнена на 40,8 млрд. грн., или 3,6%.

В общем фонде государственного бюджета поступило 1 трлн 101,2 млрд грн налоговых платежей. В то же время плательщикам возместили 196,8 млрд грн НДС.

Гетманцев подчеркнул, что отклонение от плана нельзя считать чисто техническим. По его мнению, результаты свидетельствуют о проблемах с системной детинизацией экономики, ведь наибольшие недопоступления зафиксированы именно по НДС и акцизному налогу.

Как мы писали: Налоговый долг в Украине превысил 306 млрд грн: за время войны он вырос почти втрое

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+55
SomeOne21
SomeOne21
3 ноября 2026, 10:02
#
Оце так несподіванка, великий детінізатор провалив детінізацію. І як тепер гусаків лише щипати
+
0
vPrirech
vPrirech
3 ноября 2026, 10:14
#
І дивно і смішно читати такі «умовиводи» да й ще від друга Мілованова (доречі я його бачив вживу — він дійно саме такий як про себе і говорив).
+
0
zzel
zzel
3 ноября 2026, 11:22
#
Поголовье коров сократилось до 28.5 млн, минус 800 тыс за 8−9 месяцев — логично и надои упали. Надеюсь как мудрые управленцы они начнут доить оставшихся коров еще больше, можно даже общипывать их начать — корова не гусь, не улетит
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами