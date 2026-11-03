Налоговая недодала бюджету 11,9 млрд грн в месяц: Гетманцев заявил о провале детенизации

В октябре 2026 года налоговая служба перечислила в общий фонд государственного бюджета 74,2 млрд. грн. Это на 11,9 млрд грн, или 13,9% меньше плана Министерства финансов. Наибольшие недопоступления зафиксировали по налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам. Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев .

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Наибольшее отставание от плана пришлось на НДС — 11,7 млрд грн, или 32%. Поступления акцизного налога оказались ниже на 7,1 млрд грн (40%). В частности, отставание по акцизу из табачных изделий составило 3,8 млрд грн, или 32,4%.

Еще на 700 млн грн, или 3,3%, не выполнен план поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Частично потери компенсировали поступление из других источников. Налог на прибыль предприятий превысил план на 3,9 млрд. грн., или 87,2%. Еще 1,8 млрд грн больше, чем запланировано, поступило от части чистой прибыли и дивидендов, а поступления рентной платы за пользование недрами превысили план на 1,6 млрд грн (35,7%).

В октябре государство возместило плательщикам 25,9 млрд грн НДС.

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За десять месяцев отставание от плана составило 40,8 млрд грн

Невыполнение октябрьского плана ухудшило общие показатели поступлений за январь-октябрь 2026 года. За этот период роспись Минфина не выполнена на 40,8 млрд. грн., или 3,6%.

В общем фонде государственного бюджета поступило 1 трлн 101,2 млрд грн налоговых платежей. В то же время плательщикам возместили 196,8 млрд грн НДС.

Гетманцев подчеркнул, что отклонение от плана нельзя считать чисто техническим. По его мнению, результаты свидетельствуют о проблемах с системной детинизацией экономики, ведь наибольшие недопоступления зафиксированы именно по НДС и акцизному налогу.

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