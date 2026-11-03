Украина может получить доступ к оборонному финансированию на €100 млрд: когда заработает новый банк

Украина, Канада и еще семь стран готовятся создать Банк обороны, безопасности и устойчивости. Подписание учредительного соглашения запланировано на 30 ноября 2026, а полноценный запуск учреждения ожидается в 2027 году. Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев .

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Новый финансовый институт планирует привлечь около 100 млрд евро для финансирования оборонных проектов стран-участниц.

Кто получит доступ

Банк должен предоставлять кредиты правительствам и производителям оборонной продукции, а также предлагать гарантии, облегчающие доступ к займам для небольших компаний. Такой механизм поможет предприятиям получать средства на закупку оборудования, расширение производства и запуск новых производственных линий.

Для украинского оборонно-промышленного комплекса особенно актуально: разработчикам вооружения и военной техники нужны значительные инвестиции, чтобы увеличивать объемы производства и выполнять заказы войска. В то же время, небольшим компаниям часто сложно самостоятельно привлечь достаточное финансирование для масштабирования.

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Появятся ли возможности для масштабирования

По словам Гетманцева, важно, чтобы возможности нового банка были доступны не только крупным производителям, но и малым украинским компаниям, чьи технологические решения нужны силам обороны.

В то же время, 100 млрд евро — это запланированный объем привлечения средств на оборонные проекты стран-участниц, а не сумма, которую Украина получит напрямую. Условия финансирования и доступа украинских предприятий к ресурсам будут зависеть от окончательной модели работы банка.

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