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3 ноября 2026, 8:24 Читати українською

Украина может получить доступ к оборонному финансированию на €100 млрд: когда заработает новый банк

Украина, Канада и еще семь стран готовятся создать Банк обороны, безопасности и устойчивости. Подписание учредительного соглашения запланировано на 30 ноября 2026, а полноценный запуск учреждения ожидается в 2027 году. Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

Украина, Канада и еще семь стран готовятся создать Банк обороны, безопасности и устойчивости.
Новые возможности для обороны
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Новый финансовый институт планирует привлечь около 100 млрд евро для финансирования оборонных проектов стран-участниц.

Кто получит доступ

Банк должен предоставлять кредиты правительствам и производителям оборонной продукции, а также предлагать гарантии, облегчающие доступ к займам для небольших компаний. Такой механизм поможет предприятиям получать средства на закупку оборудования, расширение производства и запуск новых производственных линий.

Для украинского оборонно-промышленного комплекса особенно актуально: разработчикам вооружения и военной техники нужны значительные инвестиции, чтобы увеличивать объемы производства и выполнять заказы войска. В то же время, небольшим компаниям часто сложно самостоятельно привлечь достаточное финансирование для масштабирования.

Читайте также: Боевые выплаты в 2026 году: кто из военных может получить до 460 тысяч грн

Появятся ли возможности для масштабирования

По словам Гетманцева, важно, чтобы возможности нового банка были доступны не только крупным производителям, но и малым украинским компаниям, чьи технологические решения нужны силам обороны.

В то же время, 100 млрд евро — это запланированный объем привлечения средств на оборонные проекты стран-участниц, а не сумма, которую Украина получит напрямую. Условия финансирования и доступа украинских предприятий к ресурсам будут зависеть от окончательной модели работы банка.

Как мы писали: ЕС согласовал €4,7 млрд компенсаций за военную помощь Украине: на что направят средства


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
3 ноября 2026, 10:52
#
До останнього українця, зупиняти війну не хочуть ((
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