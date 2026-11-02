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2 ноября 2026, 9:12 Читати українською

В каких секторах больше всего ухудшились деловые ожидания: Госстат обнародовал результаты октябрьского опроса бизнеса

В октябре украинский бизнес ухудшил оценки экономических перспектив в последние три месяца 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты октябрьского опроса предприятий, обнародованные Государственной службой статистики Украины.

В октябре украинский бизнес ухудшил оценки экономических перспектив в последние три месяца 2026 года.
Деловые ожидания заметно ухудшились
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Более всего снизилась деловая уверенность в сфере услуг и розничной торговли. Предприятия также ожидают сокращения производства и продаж, дальнейшего роста цен и уменьшения численности работников.

В каких отраслях больше всего ухудшились ожидания

По сравнению с сентябрем показатель деловой уверенности снизился во всех исследованных секторах экономики:

  • в промышленности — на 1,3 процентного пункта;

  • в строительстве — на 1,9 в. п.;

  • в розничной торговле — на 8,1 в. п.;

  • в сфере услуг — на 10,2 в. п.

Наиболее ощутимо ухудшились настроения компаний, работающих в сфере услуг и торговли.

Бизнес ожидает снижения активности и роста цен

Прогнозы предприятий в ближайшие месяцы свидетельствуют о рисках дальнейшего замедления экономической активности.

В промышленности ожидается сокращение производства, а в сфере услуг — уменьшение объемов продаж. В аграрном секторе и розничной торговле прогнозируют замедление роста.

В то же время предприятия большинства отраслей ожидают дальнейшего повышения цен. Еще один отрицательный сигнал — прогнозируемое сокращение количества работников во всех пяти секторах, охваченных опросом.

Такие оценки важны для подготовки государственного бюджета на 2027 год: более слабые деловые настроения могут означать более сдержанный рост производства, продаж и занятости. В то же время, результаты опроса отражают ожидания бизнеса, а не гарантированный сценарий развития экономики.

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На фоне ухудшения прогнозов возникает вопрос, учтет ли правительство эти тенденции при доработке бюджета на следующий год. Также раздаются призывы пересмотреть бюджет текущего года, в частности, оценить потребность в секвестре — сокращении утвержденных расходов.

Критики бюджетной политики предостерегают, что без формального пересмотра бюджета решения о том, какие платежи проводить, а какие приостанавливать, могут и дальше приниматься в ручном режиме.

Как мы писали: Украинские магазины готовятся повышать цены и сокращать работников: что показал опрос Госстата

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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