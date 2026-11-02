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2 ноября 2026, 8:48 Читати українською

Налоговый долг в Украине превысил 306 млрд грн: за время большой войны он вырос почти в три раза

Налоговый долг по Украине на 1 сентября 2026 года превысил 306 млрд грн. С начала года он увеличился на 28 млрд грн, а с начала полномасштабной войны вырос почти на 200 млрд грн — со 106 млрд грн. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

Налоговый долг по Украине на 1 сентября 2026 года превысил 306 млрд грн.
Депутат требует раскрыть структуру налогового долга
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По ее словам, до сих пор нет достаточно открытой информации о структуре этой задолженности. В частности, непонятно, какая ее часть возникла из-за неуплаты текущих налогов, какая — в результате проверок и штрафных доначислений, а сколько долгов связано с потерявшими активы из-за войны предприятиями.

Пенни и санкции за валютные нарушения выросли на 75,3 млрд грн

Южанина обратила внимание на данные Счетной палаты: только за 2025 год задолженность по пени и санкциям за нарушение валютного законодательства увеличилась на 75,3 млрд грн и достигла 84,2 млрд грн.

По словам депутата, отдельные начисления превышали стоимость активов предприятий. Это поднимает вопрос, возможно ли фактически взыскать такие суммы, особенно если компания потеряла имущество или больше не имеет достаточных ресурсов для погашения долга.

В то же время задолженность по пени и валютным санкциям не следует автоматически отождествлять со всем налоговым долгом: для полной оценки требуются детализированные данные о составе каждой категории и ее учете в общей сумме.

Какой информации не хватает

Южанина считает, что государство должно обнародовать более подробную аналитику по налоговой задолженности. В частности, важно знать:

  • сколько долга возникло из-за неуплаты текущих налогов;

  • какая часть сформировалась в результате налоговых проверок, штрафов и доначислений;

  • сколько задолжали предприятия, потерявшие активы из-за войны войны;

  • какую сумму реально можно взыскать, а которая фактически безнадежна.

Эти данные помогли бы отличить случаи уклонения от уплаты налогов от ситуаций, когда бизнес потерял платежеспособность из-за неконтролируемых обстоятельств.

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Почему это важно для бюджета

Рост общей суммы налогового долга сам собой не означает, что государство сможет получить все эти средства в бюджет. Если часть задолженности не имеет реального имущественного обеспечения или предприятия-должники потеряли активы, фактические поступления могут быть значительно меньше учетной суммы.

Поэтому, по мнению депутата, требуется не только контроль за погашением долгов, но и анализ их происхождения и реальной взимаемости. Это позволило бы определить, где необходимо усиливать налоговый контроль, где пересматривать сомнительные доначисления, а где искать законные механизмы урегулирования задолженности предприятий, потерявших платежеспособность.

Без такой детализации общая цифра налогового долга мало объясняет сколько денег бюджет действительно может получить и какие меры помогут остановить дальнейшее накопление задолженности.

Как мы писали: Продажи украинцев через онлайн-платформы будут считать вместе: когда придется платить налог

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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