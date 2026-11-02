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2 ноября 2026, 8:25 Читати українською

После взлома на $6,3 млрд пользователи вывели из Binance $3,64 млрд: что происходит с биржей

Пользователи криптовалютной биржи Binance за первые 9,5 часа после возобновления вывода средств забрали с платформы на $3,64 млрд больше, чем внесли. За это время объем выводов составил $4,65 млрд, тогда как депозиты составили $1,01 млрд. Чистый отток равен примерно 2,1% активов биржи, которые оценивались в $171 млрд по состоянию на 28 октября.

Пользователи криптовалютной биржи Binance за первые 9,5 часа после возобновления вывода средств забрали с платформы на $3,64 млрд больше, чем внесли.
Binance столкнулась с выводом средств после взлома
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Возобновление операций произошло после масштабного инцидента с безопасностью, во время которого из горячих кошельков Binance похитили криптоактивы на сумму около $6,3 млрд. Горячие кошельки — криптогаманцы, подключенные к интернету, которые используют для быстрого проведения транзакций.

Binance заявила о компенсации ущерба

Биржа пообещала покрыть потери собственными средствами, а не переводить их на клиентов. По сообщению Binance от 31 октября, в тот момент компания возобновила около 90% похищенных активов. Для этого использовали средства корпоративного казначейства, часть фонда защиты пользователей SAFU и резерв страхования фьючерсных позиций.

Уже 1 ноября Binance сообщила, что восстановила около 95% активов. Остальные 5% приходятся на токены с более низкой ликвидностью, которые сложнее быстро приобрести в необходимом объеме.

Биржа также заявила, что около $3 млрд похищенных активов удалось заморозить в блокчейне. Это не значит, что все эти средства уже вернули: заморозка и фактическое возмещение — разные этапы.

Вывод восстанавливают постепенно

Binance возвращает возможность выводить средства поэтапно ввиду спроса пользователей и результатов проверок безопасности. После исходного всплеска объемы вывода начали снижаться, а депозиты, по данным биржи, оставались значительными.

В то же время данные разных аналитических платформ могут отличаться. Например, DefiLlama показывала более чистый отток, чем Binance. Представитель биржи пояснил, что часть перемещений средств на новые горячие кошельки платформы не была учтена в показателях аналитического сервиса.

Как мы писали: Крупнейшая криптокражка в истории: Binance заявила об изломе на $6,4 млрд, биткоин падал до $77 000

К атаке могли быть причастны хакеры из КНДР

Федеральное бюро расследований США заявило, что за кражею стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor. По данным ФБР, злоумышленники конвертировали похищенные активы в Ethereum и могли в дальнейшем отмывать их из-за децентрализованных финансовых сервисов и платформ обмена криптовалют.

Binance сообщала, что расследование продолжается. На первых порах компания предполагала, что инцидент мог быть связан со скомпрометированным ноутбуком, но впоследствии обнаружила и другие возможные точки проникновения. По данным биржи, доказательств утечки частных ключей кошельков на тот момент не было.

Масштабный отток средств стал проверкой доверия пользователей к крупнейшей криптовалютной бирже. В то же время, сам по себе он не свидетельствует о неплатежеспособности Binance: для оценки финансового состояния платформы важны также данные о резервах, доступности вывода и результатах независимой проверки активов.

Читайте также: США взялись за Binance после санкций против иранской криптобиржи: чем грозит новое дело

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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