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2 ноября 2026, 8:00 Читати українською

Почти каждый третий заявитель не получил гуманитарной помощи: среди одиноких пенсионеров — 45%

Почти каждое третье домохозяйство в Украине, обращавшееся за гуманитарной помощью, не получило ее. Среди одиноких людей в возрасте от 60 лет доля оставшихся без поддержки достигла 45%. Эти результаты октябрьского исследования Международной организации по миграции (МОМ) обращает внимание народный депутат Даниил Гетманцев.

Почти каждое третье домохозяйство в Украине, обращавшееся за гуманитарной помощью, не получило ее.
Как получить гуманитарную помощь
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Исследование охватило более 4 тысяч респондентов на подконтрольной Украине территории. Проблема состоит не только в том, что люди не всегда получают помощь после обращения. Значительная часть украинцев даже не знает, как подать заявку или какие гуманитарные программы доступны в их населенном пункте.

Большинство не знает, как получить помощь

По результатам опроса, 60% домохозяйств не знают, как подать заявку на получение гуманитарной помощи. В то же время, только 26% респондентов знают о гуманитарных услугах неправительственных организаций в своем населенном пункте.

Это свидетельствует о проблеме с информированием населения: даже если некоторые программы поддержки работают, люди могут не знать о них или не понимать, как воспользоваться доступными возможностями.

Особенно уязвимой группой являются одинокие люди в возрасте от 60 лет. Среди обращавшихся за помощью 45% не получили ее. В то же время, сами эти данные не объясняют, почему именно им отказали или почему они не дождались поддержки.

Полученной помощи часто недостаточно

Даже среди получивших гуманитарную помощь домохозяйств лишь 42% заявили, что она полностью покрыла их потребности.

Большинство опрошенных также предпочитают денежную поддержку: такой формат выбрали 76% домохозяйств. Деньги позволяют людям самостоятельно определять первоочередные расходы, например, на продукты, лекарства, оплату жилья или коммунальных услуг.

В то же время, результаты опроса не означают, что все, кто не получил помощи, обязательно имели право на нее. Часть заявителей могла не соответствовать критериям конкретных программ, а часть — еще ждать решения.

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Почему люди остаются без поддержки

Чтобы понять масштабы проблемы, правительству и гуманитарным организациям нужно выяснить, почему заявители не получают помощи. Причины могут быть разными: от несоответствия критериям программы до сложной процедуры подачи заявки, задержек в рассмотрении или недостатка финансирования.

Для каждой из этих ситуаций требуются отдельные решения. Если люди не знают о доступных программах, необходимо улучшить информирование. Если процедура подачи заявки слишком сложная — упростить ее. Если же помощи не хватает из-за ограниченных ресурсов, нужно оценить потребности и возможности финансирования.

Именно поэтому увеличение объемов гуманитарной поддержки само по себе не гарантирует, что она дойдет до людей, наиболее нуждающихся в ней. Важно обеспечить доступность информации, прозрачные правила отбора и понятный механизм получения помощи.

Как мы писали: Производство дронов и не только: Гетманцев назвал главные сферы налоговых минимизации и коррупции

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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