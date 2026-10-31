НБУ ужесточил монетарную политику: как это повлияет на экономику Украины

Национальный банк в третий раз повысил учетную ставку, доведя ее до 16,5% годовых. Регулятор рассчитывает сохранять этот уровень до второго квартала 2027 года. Как решение повлияет на сбережения украинцев стоимость кредитов, государственные заимствования и валютный рынок, пояснил бывший министр экономики Богдан Данилишин .

Учетная ставка выросла до 16,5%: как это повлияет на экономику Украины. Фото: НБУ

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Среди его оценок — влияние более высокой ставки на доходность гривневых сбережений, кредитование предприятий и расходы государства на привлечение средств.

НБУ пересмотрел прогнозы экономики и инфляции

Решение о повышении ставки регулятор принял после пересмотра макроэкономического прогноза. По оценке НБУ, в третьем квартале 2026 реальный ВВП Украины сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу года регулятор теперь прогнозирует падение экономики на 0,4%. Предварительная оценка предполагала рост на 1,8%.

Поменялся и прогноз инфляции. Если раньше НБУ ожидал, что по итогам года она составит 10%, то теперь прогнозирует 12,5%. В сентябре потребительские цены были на 10% выше, чем год назад.

Среди факторов, влияющих на экономическую активность, Нацбанк называет российские атаки на производственные мощности, нарушение логистики и сокращение производства в отдельных отраслях, в частности металлургии и горнодобывающей промышленности.

Данилишин обращает внимание на то, что возможности учетной ставки в сдерживании инфляции расходов ограничены. Более высокая стоимость денег может влиять на спрос и инфляционные ожидания, но не устраняет непосредственных причин удорожания сырья, энергоносителей и транспорта. Также монетарные инструменты не могут самостоятельно восстановить поврежденные производственные мощности или логистические маршруты.

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Как изменение ставки отразится на кредитах и ОВГЗ

По мнению Данилишина, повышение учетной ставки может увеличить стоимость рыночного кредитования. Это важно для предприятий, привлекающих банковские средства для пополнения оборотного капитала, закупки сырья и развития производства.

Другое возможное последствие касается государственных заимствований. Высшая учетная ставка может повлиять на доходность новых выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Если Минфину придется привлекать средства под более высокие проценты, обслуживание новых заимствований обойдется бюджету дороже. При этом доходность уже размещенных облигаций с фиксированной ставкой автоматически не меняется.

Данилишин также считает, что повышение доходности госбумаг может усилить интерес банков к ОВГЗ по сравнению с кредитованием предприятий. В этом случае государственные заимствования будут конкурировать с бизнесом за банковские ресурсы. Это оценка возможного эффекта, а не уже зафиксированное изменение в кредитной политике банков.

Валютный рынок: доллар подорожал, интервенции обновили рекорд

В конце октября гривня ослабла по отношению к основным валютам. По официальному курсу НБУ доллар вырос с 45,0510 грн 23 октября до 45,5293 грн 30 октября. Это примерно 1,1% в неделю. Официальный курс евро на последнюю дату составил 50,6796 грн.

Для балансировки спроса и предложения на валютном рынке Нацбанк проводит интервенции. За неделю с 26 по 30 октября регулятор продал на межбанковском рынке $1,818 млрд. Это самый большой недельный объем за историю наблюдений. Всего в октябре продажи валюты приблизились к $6 млрд, также превысив предыдущий месячный рекорд.

Замглавы НБУ Юрий Гелетий объяснил рост спроса на валюту увеличением бюджетных расходов. На предложение повлияло сокращение валютных поступлений от аграрного сектора и металлургии из-за логистических трудностей.

Еще одним показателем ситуации на валютном рынке есть международные резервы. На 1 октября они составили $47,1 млрд, сократившись за сентябрь на 3,2%. По оценке НБУ этих резервов достаточно для покрытия четырех месяцев будущего импорта.