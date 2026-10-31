НБУ продал почти $6 млрд в месяц, но гривна продолжила падать: что происходит с курсом

На валютном рынке Украины октябрь завершился резким ослаблением гривны. Национальный банк продал около $6 млрд, пытаясь удовлетворить спрос на валюту, однако официальный курс доллара пять раз обновлял исторический максимум. В НБУ объясняют ситуацию увеличением бюджетных расходов и сокращением валютной выручки от аграрного сектора и металлургии. Почему предложение валюты не успевает спросом и сколько ресурсов регулятор направляет на поддержку гривны?

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Гривна обновляет минимумы, несмотря на рекордные продажи валюты

Самое сильное давление на гривну проявилось в конце октября. За неделю официальный курс доллара вырос с 45,05 до рекордных 45,60 грн (28 октября).

После этого гривна частично отыграла падение: на 2 ноября НБУ установил курс 45,3526 грн/доллар.

По графику регулятора год назад американская валюта стоила около 42 грн, то есть за год доллар подорожал примерно на 8%.

Чтобы сдержать давление на валютном рынке, Нацбанк увеличил продажи валюты. За неделю его интервенции достигли $1,82 млрд. Это самый большой недельный показатель в истории, на $625 млн больше, чем за предыдущую неделю. В октябре НБУ продал на межбанковском рынке почти $6 млрд, что также стало месячным рекордом.

Напряжение ощущалось и на наличном рынке. За неделю доллар подорожал примерно на гривну: до 46,30 грн. в покупке и 46,57 грн. в продаже.

Почему НБУ приходится продавать миллиарды долларов

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге 29 октября объяснил давление на гривну двумя основными факторами. Первый — рост бюджетных расходов, увеличивающий общий спрос на валюту. Второй — сокращение ее предложения со стороны агропромышленного комплекса и металлургии из-за логистических разрушений.

По словам Гелетия, среднедневной чистый спрос на безналичном валютном рынке в октябре составил $182 млн. В первые две декады месяца он равнялся $172 млн в день, а за последние пять торговых дней вырос до $230 млн.

Данные НБУ также свидетельствуют об ужесточении спроса в конце месяца. В первые четыре дня последней торговой недели отрицательное сальдо валютных операций юридических лиц ежедневно превышало $200 млн, а в среду составило $260 млн.

За январь-октябрь спрос клиентов на валюту вырос минимум на 25%, или примерно на $16 млрд. Предложение за этот период увеличилось лишь на $2 млрд. Экспортная выручка выросла с $36 млрд до $38 млрд.

На наличном рынке также усилился спрос. В октябре его чистый объем составил в среднем $38 млн. в день против $34 млн. в сентябре. В НБУ объясняют это курсовыми колебаниями и ухудшением ситуации безопасности.

Сколько валютных ресурсов имеет НБУ

Несмотря на рекордные продажи валюты, международные резервы Украины остаются на уровне, которое регулятор считает достаточным. К началу октября они составили $47,1 млрд. По словам Юрия Гелетия, этого достаточно примерно на четыре месяца будущего импорта. Показатель также превышает 100% норматива достаточности по методике МВФ.

По графику НБУ, в начале 2026 года валовые международные резервы составляли около $57−58 млрд, а в конце сентября сократились примерно до $47 млрд. Чистые резервы за это время уменьшились ориентировочно с $43−44 млрд до $32−33 млрд.

На этом фоне заметно выросли и объемы валютных интервенций. Если в октябре 2025 года месячные продажи валюты составляли около $2,9 млрд, то в октябре 2026-го достигли почти $6 млрд.

Однако эти показатели не следует отождествлять: на объем международных резервов влияют не только операции НБУ по продаже валюты.

Что происходит с гривной вне валютного рынка

На фоне денежных колебаний поменялась и цена гривневых ресурсов. По данным НБУ, ставка по депозитным сертификатам овернайт выросла с 15% в первом полугодии до 16,5% годовых, а по кредитам овернайт — с 19% до 20,5%. Индекс межбанковских ставок UONIA повысился примерно с 15 до 16%.

В банковской системе при этом остается значительный объем гривневой ликвидности. Остаток депозитных сертификатов НБУ составляет 723 млрд. грн., из которых 565,5 млрд. грн. приходится на инструменты овернайт. В октябре объем средств, привлеченных Нацбанком от банков, в основном колебался в пределах 420−600 млрд грн в день.

К началу 30 октября на корреспондентских счетах банков было 489,8 млрд грн, на 213 млрд грн больше, чем днем ранее. Такой скачок объясняется движением средств по депозитным сертификатам овернайт: банки получили обратно 565,5 млрд грн, а разместили новых сертификатов на 341,9 млрд грн.

Отдельный ориентир стоимости гривневых ресурсов дает рынок государственных облигаций. По кривой доходности гривневых ОВГЗ, рассчитанной по модели Свенссона, на 2 ноября самый высокий показатель составил около 15,8% на сроках примерно один год. На горизонте шести-семи лет доходность снижалась до 11%. Такая форма кривой обычно отражает ожидание постепенного понижения стоимости денег.

На валютном рынке отдельно следует следить за курсом евро. Он зависит не только от ситуации с гривной, но и соотношения евро и доллара на международных рынках. По объяснению Юрия Гелетия, на этот кросс-курс оказывают влияние фискальная ситуация, экономическая динамика в еврозоне и политика Федеральной резервной системы США.

В сентябре гривня укрепилась к евро на 1,8%, а в октябре ослабла на 0,1%. Официальный курс евро со 2 ноября составляет 50,6843 грн. Год назад по графику НБУ он был около 48,5 грн.