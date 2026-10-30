Доллар дешевеет, евро остается на месте: НБУ установил курс на выходные

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на выходные — 31 октября и 1 ноября — на уровне 45,35 грн/$. По сравнению с пятничным курсом, американская валюта подешевеет на 18 копеек — накануне официальный курс составил 45,53 грн/$.