Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на выходные — 31 октября и 1 ноября — на уровне 45,35 грн/$. По сравнению с пятничным курсом, американская валюта подешевеет на 18 копеек — накануне официальный курс составил 45,53 грн/$.
Доллар дешевеет, евро остается на месте: НБУ установил курс на выходные
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Как изменился курс евро
Официальный курс евро будет составлять 50,68 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожает на полкопейки. 30 октября курс составил менее 50,68 грн/€.
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Источник: Минфин
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