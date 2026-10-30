Binance сделала заявление о предварительных результатах расследования инцидента безопасности и полном возмещении ущерба

Предварительные результаты расследования Binance указывают на то, что инцидент безопасности мог быть связан с компрометацией ноутбука DevOps-инженера, в результате чего злоумышленник получил доступ к сервисному контейнеру и смог инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств. Пока не обнаружены свидетельства утечки частных ключей кошельков. После завершения расследования и полной проверки всех фактов, мы опубликуем подробный технический отчет об инциденте", — заявляют в Binance.

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По предварительной оценке, общая сумма ущерба составляет около 6,3 млрд долларов США. Совместно с партнерами в блокчейн-индустрии мы приняли меры по заморозке активов, связанных с инцидентом. В настоящее время в блокчейне заморожены активы на сумму около 3 млрд долларов США.



Binance полностью возместит все убытки за счет фонда SAFU и собственных средств компании. Средства пользователей в безопасности. Инцидент не отразился на внесении депозитов: эти операции осуществляются в обычном режиме. После завершения мер по устранению последствий инцидента мы также опубликуем обновленный отчет о подтверждении резервов (Proof of Reserves).

Binance безотлагательно приняла следующие меры предосторожности:

— Временно приостановила вывод средств на время комплексного пересмотра системы безопасности сервиса вывода средств и связанных с ним адресов.

— отозвала авторизацию адреса, связанного с инцидентом.

— привлекла правоохранительные органы и партнеров в сфере блокчейн-аналитики для отслеживания движения средств и обеспечения их возврата.



«Наши команды работают круглосуточно, чтобы обеспечить безопасное и комплексное устранение последствий инцидента. Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами по установлению лиц злоумышленников и привлечению их к ответственности», — говорится в официальном заявлении Binance.

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