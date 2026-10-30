Мировой авторынок сокращается, но электрокроссовер Tesla Model Y продолжает наращивать продажи. По итогам января — сентября 2026 он занял первое место в мировом рейтинге самых популярных моделей, опередив многолетнего лидера Toyota Corolla. Такие данные приводит аналитическая компания Focus2move в рейтинге мирового авторынка по моделям.
Toyota RAV4 потеряла 22% продаж, а Tesla Model Y стала мировым бестселлером: названы 10 самых популярных автомобилей мира
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Какие автомобили стали мировыми бестселлерами
За девять месяцев в мире продали 62,74 млн новых автомобилей — на 3,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В первую десятку самых популярных моделей по итогам трех кварталов 2026 года вошли:
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Tesla Model Y — продажи выросли на 8,3%;
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Toyota Corolla — снизились на 3,5%;
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Ford F-Series — снизились на 4,9%;
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Toyota RAV4 — снизились на 22,2%;
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Honda CR-V — снизились на 0,9%;
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Chevrolet Silverado — снизились на 3,7%;
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Toyota Camry — выросли на 1,6%;
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Hyundai Tucson — выросли на 0,1%;
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Kia Sportage — выросли на 0,9%;
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Volkswagen Tiguan — выросли на 2%.
Таким образом, Tesla Model Y не просто возглавила рейтинг, но стала одной из немногих моделей среди лидеров, продажи которых заметно растут. Toyota Corolla, занявшая второе место, напротив, потеряла 3,5% продаж.
Toyota RAV4 теряет позиции, а Kia Seltos и пикап Ram
Наибольшее падение среди моделей первой двадцатки зафиксировали у Toyota RAV4. За девять месяцев его продажи сократились на 22,2%, хотя модель остается на четвертом месте мирового рейтинга.
В то же время другие автомобили Toyota демонстрируют разную динамику. Продажи Camry выросли на 1,6%, Yaris — на 2,2%, тогда как Corolla потеряла 3,5%, а пикап Hilux — 4,2%.
Среди моделей за пределами первой десятки особенно выделяются:
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Kia Seltos — рост продаж на 25,8%;
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Ram Pickup — на 24,7%;
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Mazda CX-5 — на 16,6%.
Это самые лучшие результаты среди моделей первой двадцатки. В общей сложности девять из двадцати автомобилей показали рост, но он сосредоточен только в отдельных моделях.
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Электромобили занимают все более заметное место на рынке
Tesla Model Y также возглавила рейтинг электрифицированных моделей. В то же время, результаты Tesla неоднородны: пока продажи Model Y выросли на 8,3%, спрос на Tesla Model 3 сократился на 13,8%.
По данным Focus2move, в целом электрифицированный сегмент мирового авторынка вырос на 3,5% с начала года и охватил 19,8% всех продаж. То есть он развивается вопреки общему сокращению рынка, хотя успех распределяется между моделями неравномерно.
Среди других электрифицированных автомобилей заметную положительную динамику показали BYD Dolphin (+25,9%), BYD Yuan Up (+16,1%) и MG 4 (+193,3%). Особенно стремительные темпы роста имеют некоторые новые китайские модели, в частности, Li i6 и Fang Cheng Bao Tai 7. Однако такие проценты могут объясняться низкой базой продаж на старте выхода модели на рынок.
Рейтинг показывает, что даже в пределах одного производителя спрос на разные автомобили может существенно отличаться. Tesla Model Y растет, в то время как Model 3 теряет покупателей; у Toyota RAV4 резко проседает, хотя Camry и Yaris демонстрируют небольшой рост. На фоне сокращения мирового авторынка все важнее конкурентоспособность и популярность конкретной модели, а не только репутация бренда.
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