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30 октября 2026, 9:53 Читати українською

Toyota RAV4 потеряла 22% продаж, а Tesla Model Y стала мировым бестселлером: названы 10 самых популярных автомобилей мира

Мировой авторынок сокращается, но электрокроссовер Tesla Model Y продолжает наращивать продажи. По итогам января — сентября 2026 он занял первое место в мировом рейтинге самых популярных моделей, опередив многолетнего лидера Toyota Corolla. Такие данные приводит аналитическая компания Focus2move в рейтинге мирового авторынка по моделям.

Мировой авторынок сокращается, но электрокроссовер Tesla Model Y продолжает наращивать продажи.
Tesla Model Y самый популярный автомобиль мира
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Какие автомобили стали мировыми бестселлерами

За девять месяцев в мире продали 62,74 млн новых автомобилей — на 3,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В первую десятку самых популярных моделей по итогам трех кварталов 2026 года вошли:

  1. Tesla Model Y — продажи выросли на 8,3%;

  2. Toyota Corolla — снизились на 3,5%;

  3. Ford F-Series — снизились на 4,9%;

  4. Toyota RAV4 — снизились на 22,2%;

  5. Honda CR-V — снизились на 0,9%;

  6. Chevrolet Silverado — снизились на 3,7%;

  7. Toyota Camry — выросли на 1,6%;

  8. Hyundai Tucson — выросли на 0,1%;

  9. Kia Sportage — выросли на 0,9%;

  10. Volkswagen Tiguan — выросли на 2%.

Таким образом, Tesla Model Y не просто возглавила рейтинг, но стала одной из немногих моделей среди лидеров, продажи которых заметно растут. Toyota Corolla, занявшая второе место, напротив, потеряла 3,5% продаж.

Toyota RAV4 теряет позиции, а Kia Seltos и пикап Ram

Наибольшее падение среди моделей первой двадцатки зафиксировали у Toyota RAV4. За девять месяцев его продажи сократились на 22,2%, хотя модель остается на четвертом месте мирового рейтинга.

В то же время другие автомобили Toyota демонстрируют разную динамику. Продажи Camry выросли на 1,6%, Yaris — на 2,2%, тогда как Corolla потеряла 3,5%, а пикап Hilux — 4,2%.

Среди моделей за пределами первой десятки особенно выделяются:

  • Kia Seltos — рост продаж на 25,8%;

  • Ram Pickup — на 24,7%;

  • Mazda CX-5 — на 16,6%.

Это самые лучшие результаты среди моделей первой двадцатки. В общей сложности девять из двадцати автомобилей показали рост, но он сосредоточен только в отдельных моделях.

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Электромобили занимают все более заметное место на рынке

Tesla Model Y также возглавила рейтинг электрифицированных моделей. В то же время, результаты Tesla неоднородны: пока продажи Model Y выросли на 8,3%, спрос на Tesla Model 3 сократился на 13,8%.

По данным Focus2move, в целом электрифицированный сегмент мирового авторынка вырос на 3,5% с начала года и охватил 19,8% всех продаж. То есть он развивается вопреки общему сокращению рынка, хотя успех распределяется между моделями неравномерно.

Среди других электрифицированных автомобилей заметную положительную динамику показали BYD Dolphin (+25,9%), BYD Yuan Up (+16,1%) и MG 4 (+193,3%). Особенно стремительные темпы роста имеют некоторые новые китайские модели, в частности, Li i6 и Fang Cheng Bao Tai 7. Однако такие проценты могут объясняться низкой базой продаж на старте выхода модели на рынок.

Рейтинг показывает, что даже в пределах одного производителя спрос на разные автомобили может существенно отличаться. Tesla Model Y растет, в то время как Model 3 теряет покупателей; у Toyota RAV4 резко проседает, хотя Camry и Yaris демонстрируют небольшой рост. На фоне сокращения мирового авторынка все важнее конкурентоспособность и популярность конкретной модели, а не только репутация бренда.

Как мы писали: Мировое производство автомобилей превысило 45,9 млн: какие страны стали лидерами

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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