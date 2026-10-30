НБУ упростил кредитование предприятий критической инфраструктуры: что изменится для бизнеса и потребителей

Национальный банк Украины принял четвертый пакет мер по расширению кредитования предприятий, защищающих, строящих и восстанавливающих критическую инфраструктуру. Регулятор смягчил требования к залогу: теперь компании смогут использовать в качестве обеспечения кредита право на получение выручки по договорам с государственными органами и местными властями.

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Это должно облегчить доступ к банковскому финансированию для предприятий, которые ремонтируют и восстанавливают инфраструктурные объекты, развивают распределенную генерацию, обеспечивают тепло-, электро- и водоснабжение, а также водоотвод. Решение было принято на фоне усиления российских обстрелов и потребности быстрее восстанавливать поврежденные объекты.

Какой залог смогут использовать предприятия

Ранее банки могли учитывать имущественные права на предстоящую выручку по хозяйственным договорам с общим коэффициентом ликвидности 0,3. То есть при оценке кредитного риска такой залог учитывался только на 30% своей стоимости.

Теперь НБУ установил более высокие коэффициенты для контрактов с бюджетными заказчиками:

0,75 — для договоров с органами государственной власти и созданными ими организациями, полностью финансируемыми из госбюджета;

0,60 — для договоров с органами местного самоуправления и созданными ими организациями, которые полностью содержатся на средства местных бюджетов.

К примеру, если предприятие имеет право получить по государственному контракту 1 млн грн, ранее банк мог учесть такую будущую выручку как залог на уровне 300 тыс. грн. Теперь для соответствующих договоров с государственными заказчиками этот показатель будет составлять 750 тыс. грн. Для контрактов с местными бюджетными учреждениями — 600 тыс. грн.

Это не значит, что банк автоматически выдаст кредит на такую сумму. Коэффициент используется для оценки обеспечения кредитного риска. Но благодаря более высокой оценке залога предприятию будет проще отвечать банковским требованиям и привлекать большее финансирование.

Какие еще требования упростил Нацбанк

Кроме повышения коэффициентов, НБУ разрешил банкам не применять к таким имущественным правам отдельные требования по диверсификации залога. Также банки могут не требовать безоговорочного права продавать, отступать или передавать эти имущественные права другим сторонам без согласия должника и его контрагента.

Это важно из-за особенностей расчетов по договорам с бюджетными учреждениями. Использование бюджетных средств контролирует Казначейство, поэтому стандартные банковские требования к залогу не всегда могут быть выполнены без дополнительных согласований.

Новые правила учитывают эту специфику и должны снизить юридические и процедурные препятствия для кредитования.

Как это облегчит работу инфраструктурных компаний

Для предприятий, работающих с государственными и местными заказчиками, предстоящая оплата по контракту фактически становится дополнительным финансовым ресурсом. Компании смогут использовать право на выручку в качестве залога, чтобы получить кредит на закупку оборудования, материалов, финансирования работ или расширения производственных возможностей.

Это особенно актуально для бизнеса, восстанавливающего поврежденные объекты после российских атак. Такие предприятия могут иметь гарантированные контракты с государством или общинами, но не обладать достаточным количеством недвижимости или другого имущества для залога. Новые правила частично решают эту проблему.

В результате банки получают возможность учитывать более надежные будущие поступления по бюджетным контрактам, а предприятия — более широкий доступ к кредитным средствам.

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Что это значит для потребителей

Для населения решение не предусматривает непосредственное удешевление кредитов или новых выплат. Его эффект будет опосредованным — через финансирование инфраструктурных проектов.

Если предприятиям будет проще привлекать средства, то они смогут быстрее выполнять работы по защите и восстановлению энергетических, тепловых, водопроводных и транспортных объектов. Это должно помочь обществу поддерживать бесперебойное предоставление коммунальных услуг, восстанавливать поврежденные мощности и развивать локальную генерацию электроэнергии.

То есть для потребителя потенциальная польза — в более устойчивом энергоснабжении, тепле и воде, а также в более быстром восстановлении инфраструктуры после обстрелов. В то же время, именно решение НБУ не гарантирует автоматического запуска новых проектов: для этого предприятия должны обратиться за кредитами, а банки — оценить их платежеспособность и риски.

Изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 123 от 28 октября 2026 года. Они вступают в силу 30 октября и будут действовать во время и еще 90 календарных дней после его прекращения или отмены.

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