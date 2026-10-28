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28 жовтня 2026, 11:39

Українська економіка може недоотримати 300 млрд грн кредитів через новий податок для банків — банкір

Продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік може суттєво обмежити кредитування української економіки. Додаткові 20 млрд грн бюджетних надходжень можуть коштувати економіці 200−300 млрд грн потенційних кредитів. Про це заявив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік може суттєво обмежити кредитування української економіки.
Продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік може суттєво обмежити кредитування української економіки
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Чим загрожує підвищене оподаткування

27 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 15262, який передбачає збереження 50% податку на прибуток банків у 2027 році. Документ підтримали 265 народних депутатів.

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За словами Мамедова, підвищене оподаткування зменшує можливості банків нарощувати власний капітал, від якого залежить їхня здатність кредитувати бізнес і населення.

«Банківський сектор має робити свій внесок у фінансування держави особливо в ці важкі часи для країни. Але є питання, яке ми не повинні залишати за дужками: що відбудеться з економікою, якщо ми вилучимо в банків капітал, який міг би перетворитися на кредити?» — зазначив банкір.

Він наголосив, що оцінка можливого скорочення кредитного потенціалу на 200−300 млрд грн стосується не вже виданих позик, а майбутніх можливостей банків фінансувати економіку.

Це може негативно позначитися на кредитуванні виробництва, відновленні пошкоджених підприємств, енергетичній стійкості бізнесу та створенні нових робочих місць.

За наведеними банкіром даними Світового банку, співвідношення кредитування приватного сектору до ВВП України скоротилося з 18,2% у 2024 році до 16,4% у 2025 році.

Ризики для приватизації банків

Окремим ризиком Мамедов назвав можливе зниження інвестиційної привабливості українських банків, зокрема на тлі підготовки до продажу Сенс Банку та Укргазбанку.

Читайте також: Державні Сенс Банк та Укргазбанк готують до продажу: інвестбанкір розповів, хто реально може стати їх власником

На його думку, продовження підвищеного оподаткування може негативно вплинути на оцінку банків потенційними покупцями. За несприятливих обставин їхня ринкова вартість може знизитися вдвічі, що створює ризик недоотримання державою сотень мільйонів доларів від приватизації.

Банкір закликав парламентарів переглянути положення законопроєкту до другого читання та врахувати довгострокові наслідки для економіки.

Що відомо

Підвищена ставка податку на прибуток банків у розмірі 50% застосовувалася до результатів 2023 та 2024 років. У 2025 році вона становила 25%, а у 2026 році знову зросла до 50%.

За словами Мамедова, за 2023−2025 роки банки сплатили понад 257 млрд грн податку на прибуток.

Законопроєкт № 15262 передбачає не лише продовження ставки 50% на 2027 рік, а й заборону зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих років.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
youknow
youknow
28 жовтня 2026, 11:48
#
Потерпить, з голоду не помрете. потрібно не блокувати рахунки як скажені, надати можливість працювати бізнесу з персоналом та підписувати необхідні закони за для розвитку України та отримання допомоги від стратегічних партнерів. І все буде добре.
хоча кому це я все? ті хто там (де важелі керування) сидить не настільки тупі щоб цього не розуміти.
значит це навмисно робиться і є якась прихована мета.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
28 жовтня 2026, 12:04
#
Твоє прийняття «законів для отримання нових кредитів» — це не благо, а добивання економіки, прокинься! Сьогодні приймемо ці закони, вони погіршать економіку — отримаємо кредит — через рік треба приймати нові вбивчі закони для отримання ще більшого кредиту!
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