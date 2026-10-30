Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 27 октября по 4 ноября 2026?
Доллар побил исторический рекорд: будет ли новый скачок курса? (видео)
Доллар побил рекорд, в конце октября на валютный рынок будут одновременно влиять решения ФРС США, ЕЦБ и НБУ, приближение промежуточных выборов в США, геополитическое напряжение на Ближнем Востоке и высокие цены на нефть.
В Украине ситуацию усложняют завершение месяца, рост спроса на валюту, начало отопительного сезона и потребность в импорте энергоносителей.
- Приблизится ли доллар к 46,50 грн, а евро — к 52 грн?
- Как решение центробанков повлияет на гривну?
- И чего ждать от цен на золото, серебро и нефть?
Ответы и подробный прогноз — в новом выпуске.
Источник: Минфин
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