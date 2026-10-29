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29 октября 2026, 17:55 Читати українською

НБУ может перечислить в бюджет 70 млрд грн: Пышный объяснил, от чего зависит сумма

Национальный банк Украины повысил прогноз суммы прибыли, которую может перечислить в государственный бюджет в 2027 году, с 49 млрд грн до 70 млрд грн. В то же время, окончательный объем платежа будет зависеть от финансовых результатов регулятора по итогам 2026 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга 29 октября.

Национальный банк Украины повысил прогноз суммы прибыли, которую может перечислить в государственный бюджет в 2027 году, с 49 млрд грн до 70 млрд грн.
НБУ повысил прогноз суммы прибыли, которую может перечислить в государственный бюджет в 2027 году, с 49 млрд грн до 70 млрд грн.
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От чего зависит сумма перевода

По словам Пышного, на 1 октября Нацбанк обновил прогноз отчислений в государственный бюджет на 2027 год и передал соответствующую информацию для учета во время бюджетного планирования.

Однако 70 млрд грн — предварительная оценка, которая может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.

На финансовый результат НБУ влияют состояние ликвидности банковской системы, процентные ставки, сделки правительства и валютный курс.

«Прибыль никогда не была основной целью деятельности Национального банка», — подчеркнул Пышный.

Он пояснил, что регулятор теоретически может увеличить свою прибыль, однако соответствующие решения способны создать значительные риски для экономики.

Главной задачей Нацбанка остается обеспечение ценовой и финансовой стабильности, а не максимизация поступлений в бюджет.

Сколько НБУ перечислял раньше

Поступление от Нацбанка является одним из источников доходов государственного бюджета. Их объем существенно изменялся за последние годы.

По данным бюджетного комитета Верховной Рады, в предыдущие годы НБУ перечислил:

  • 2022 год — 18,8 млрд грн
  • 2023 год — 71,9 млрд грн
  • 2024 год — 38,6 млрд грн
  • 2025 год — 84,16 млрд грн
  • 2026 год — 146,1 млрд грн

В то же время в первичном проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено перечисление не менее 48,7 млрд грн прибыли НБУ.

В меморандуме с Международным валютным фондом от 2 июля 2026 соответствующий показатель оценивался в 63 млрд грн. Новый прогноз Нацбанка в 70 млрд грн превышает оба ориентира.

Как определяют прибыль НБУ

В отличие от коммерческих банков, Национальный банк не работает ради получения максимальной прибыли. Его финансовый результат формируется, в частности, под влиянием сделок с международными резервами, процентных доходов и расходов и переоценки финансовых активов.

После завершения финансового года, отчетность НБУ проходит внешний аудит. Окончательная сумма прибыли в распределение определяется в соответствии с законодательством, с учетом формирования резервов, и утверждается Советом Нацбанка.

Поэтому показатель, заложенный в проект бюджета, может отличаться от фактического перевода.

Напомним

Накануне 28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год. Документ предусматривает доходы на уровне 5,65 трлн грн, расходы — 7,27 трлн грн и дефицит почти 1,7 трлн грн.

Увеличение прогноза перевода прибыли НБУ может улучшить доходную часть бюджета в следующем году. Однако эти средства не гарантированы до завершения финансового года и утверждения результатов деятельности регулятора.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
29 октября 2026, 18:01
#
А может и нет 🙂‍↔️
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