Национальный банк Украины повысил прогноз суммы прибыли, которую может перечислить в государственный бюджет в 2027 году, с 49 млрд грн до 70 млрд грн. В то же время, окончательный объем платежа будет зависеть от финансовых результатов регулятора по итогам 2026 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга 29 октября.
НБУ может перечислить в бюджет 70 млрд грн: Пышный объяснил, от чего зависит сумма
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От чего зависит сумма перевода
По словам Пышного, на 1 октября Нацбанк обновил прогноз отчислений в государственный бюджет на 2027 год и передал соответствующую информацию для учета во время бюджетного планирования.
Однако 70 млрд грн — предварительная оценка, которая может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.
На финансовый результат НБУ влияют состояние ликвидности банковской системы, процентные ставки, сделки правительства и валютный курс.
«Прибыль никогда не была основной целью деятельности Национального банка», — подчеркнул Пышный.
Он пояснил, что регулятор теоретически может увеличить свою прибыль, однако соответствующие решения способны создать значительные риски для экономики.
Главной задачей Нацбанка остается обеспечение ценовой и финансовой стабильности, а не максимизация поступлений в бюджет.
Сколько НБУ перечислял раньше
Поступление от Нацбанка является одним из источников доходов государственного бюджета. Их объем существенно изменялся за последние годы.
По данным бюджетного комитета Верховной Рады, в предыдущие годы НБУ перечислил:
- 2022 год — 18,8 млрд грн
- 2023 год — 71,9 млрд грн
- 2024 год — 38,6 млрд грн
- 2025 год — 84,16 млрд грн
- 2026 год — 146,1 млрд грн
В то же время в первичном проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено перечисление не менее 48,7 млрд грн прибыли НБУ.
В меморандуме с Международным валютным фондом от 2 июля 2026 соответствующий показатель оценивался в 63 млрд грн. Новый прогноз Нацбанка в 70 млрд грн превышает оба ориентира.
Как определяют прибыль НБУ
В отличие от коммерческих банков, Национальный банк не работает ради получения максимальной прибыли. Его финансовый результат формируется, в частности, под влиянием сделок с международными резервами, процентных доходов и расходов и переоценки финансовых активов.
После завершения финансового года, отчетность НБУ проходит внешний аудит. Окончательная сумма прибыли в распределение определяется в соответствии с законодательством, с учетом формирования резервов, и утверждается Советом Нацбанка.
Поэтому показатель, заложенный в проект бюджета, может отличаться от фактического перевода.
Напомним
Накануне 28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год. Документ предусматривает доходы на уровне 5,65 трлн грн, расходы — 7,27 трлн грн и дефицит почти 1,7 трлн грн.
Увеличение прогноза перевода прибыли НБУ может улучшить доходную часть бюджета в следующем году. Однако эти средства не гарантированы до завершения финансового года и утверждения результатов деятельности регулятора.
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