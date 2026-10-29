Украинцы могут получить до $2600 на оборудование для собственного бизнеса: кто может подать заявку

В Украине идет прием заявок на финансовую помощь для начала, восстановления или развития микробизнеса. В рамках программы Prosper Global при финансовой поддержке Швейцарии можно получить до $2600 в гривневом эквиваленте на приобретение оборудования и инструментов для собственного дела. Об этом сообщает The Project.

Украинцы могут получить до $2600 на развитие бизнеса

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Программа доступна как людям, только имеющим бизнес-идею, так и предпринимателям, которые хотят возобновить или расширить уже имеющееся дело. Помощь оказывается на конкурсной основе, поэтому подача заявки не гарантирует получение финансирования.

Кто может подать заявку

В программе могут принять участие внутренне перемещенные лица, проживающие в Киеве, Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях, а также местные жители общин, пострадавших от войны.

Для местных жителей важно, чтобы их община отвечала критериям программы. Территории активных боевых действий, зоны с ограниченным доступом и высоким уровнем риска безопасности исключены.

Для участия не обязательно иметь зарегистрированный ФЛП: программой предусмотрена поддержка идей, направленных на возбуждение собственного дела.

На что можно потратить деньги

Максимальный размер пособия составляет $2600 в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка Украины. Это целевое финансирование, направленное на приобретение оборудования, техники, приборов и инструментов, необходимых для работы.

Например, средства могут помочь обустроить мастерскую, приобрести швейное или производственное оборудование, инструменты для ремонта или технику для общепита.

В то же время, грант нельзя использовать на аренду помещения, ремонт, рекламу, зарплаты работникам, закупку сырья, погашение долгов или другие текущие расходы. Аграрные бизнес-идеи внутри этой программы не поддерживают.

Кроме финансирования, участники могут получить обучение, менторские консультации и помощь в планировании и развитии бизнеса.

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Как отправиться на программу

Сначала нужно зарегистрироваться на платформе программы, затем заполнить заявку. При отборе будут оцениваться обоснованность потребности в оборудовании, реалистичность бизнес-идеи, потенциальный спрос на товары или услуги и способность заявителя реализовать замысел.

Конечный срок подачи заявок организаторы не объявили отдельно, прием продолжается.

Подать заявку можно на официальной платформе: https://uerp.prosperglobal.org/

Программа реализуется Prosper Global в рамках Программы экономической устойчивости Украины при финансовой поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества.

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