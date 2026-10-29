Соглашение Трампа с Путиным не остановило рост цен на дизель в США

Договоренность президента США Дональда Трампа с российским лидером владимиром путиным по поставкам российского дизельного горючего пока не помогла снизить цены на американских АЗС. По состоянию на 28 октября средняя стоимость дизеля в США достигла $6,35 за галлон против $6,28 на момент оглашения сделки 9 октября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американскую автомобильную ассоциацию (AAA).

По состоянию на 28 октября средняя стоимость дизеля в США достигла $6,35 за галлон против $6,28

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Почему российский дизель не снизил цены.

9 октября Трамп объявил о договоренности с путиным, по которой россия должна была увеличить поставки дизельного топлива на американский и мировой рынки.

План предусматривает экспорт более 300 тыс. тонн дизеля в октябре, еще 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн. тонн впоследствии. Вашингтон также временно ослабил санкционные ограничения по операциям с российским дизельным топливом.

Однако почти через три недели после объявления договоренности средняя цена дизеля в США не снизилась, а выросла на 7 центов за галлон, или примерно на 1,1%.

Аналитики сомневаются, что российские поставки смогут оказать существенное влияние на рынок. Среди причин — проблемы на российских нефтеперерабатывающих заводах после украинских ударов, экспортные ограничения и недостаточные объемы дополнительного горючего.

По оценкам, реализация сделки может обеспечить чуть более 100 тыс. баррелей дизеля в сутки в октябре и около 125 тыс. баррелей в ноябре.

Для сравнения, в 2025 году россия экспортировала около 800 тыс. баррелей дизельного топлива ежедневно. Даже полное исполнение заявленных договоренностей не гарантирует устранения дефицита на мировом рынке.

Первые танкеры уже вышли из россии

На прошлой неделе из российского порта Приморск отправился танкер из более чем 300 тыс. баррелей дизельного горючего.

По информации Reuters от 23 октября, судно Agioi Fanendes под флагом Мальты скачало около 40 тыс. тонн дизеля 22 октября. Сначала ожидалось, что оно прибудет в Нью-Йорк 7 ноября.

Однако впоследствии танкер изменил указанный пункт назначения по «по заказу». Поэтому на 28 октября подтверждения окончательного порта разгрузки не было.

По данным WSJ, еще три танкера с российским дизельным топливом направляются в американские порты и должны прибыть на следующей неделе. Один из судов находится под санкциями Европейского Союза.

Пока нет подтверждения, что эти поставки уже отразились на физическом предложении дизеля на американском рынке.

Что происходит вокруг сделки

В США договоренность вызвала критику со стороны законодателей обеих партий. В Конгрессе выступают против ослабления санкций на российское горючее, поскольку его продажа может обеспечить Москве дополнительные экспортные поступления.

Временное разрешение американского Минфина на сделки с российским дизелем действует до 7 апреля 2027 года.

Министр энергетики США Крис Райт ранее объяснял, что администрация рассматривает такие договоренности как возможность продемонстрировать россии экономические преимущества завершения войны против Украины.

В то же время рост цен на горючее происходит в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на 3 ноября. Удорожание дизеля увеличивает расходы транспортных компаний, аграрного сектора и бизнеса, зависящего от автомобильных перевозок.

Почему цены остаются высокими

Как ранее писал «Минфин», договоренность о российском дизеле имеет не только экономическое, но и политическое измерение. Высокие цены на топливо стали проблемой для администрации Трампа в преддверии выборов, тогда как реальное влияние новых поставок зависит от объемов, логистики и ситуации на мировом рынке.

Эксперты, опрошенные Associated Press, также сомневаются в возможности существенного снижения цен. Российские объемы могут преимущественно перераспределяться между покупателями, а не увеличивать общее мировое предложение.

Дополнительное давление на рынок создают перебои с переработкой и поставкой нефтепродуктов из-за войны войны на Ближнем Востоке. Дизель используется не только автомобильным транспортом, но и в сельском хозяйстве, промышленности и отоплении.

Поэтому даже поступление первых партий российского горючего в США не будет означать автоматического удешевления дизеля. Ценовой эффект зависит от фактических объемов поставок и общего баланса спроса и предложения.