Гранты до 16 млн грн и новые правила для бизнеса: правительство изменило условия поддержки производителей

Украинские перерабатывающие предприятия смогут получать государственные гранты без обязательного создания пяти дополнительных рабочих мест, если будут платить работникам зарплату выше средней в регионе. Также правительство расширило возможности использования средств на возобновление производства и разрешило подаваться на такие гранты иностранным компаниям, работающим в Украине и пострадавшим от российских атак.

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Изменения касаются программы грантовой поддержки перерабатывающей промышленности «Сделано в Украине». Они будут распространяться не только на новые гранты, но и на предприятия, которые уже получили.

Высокая зарплата вместо создания новых рабочих мест

Ранее одним из условий получения гранта было создание не менее пяти рабочих мест. Однако из-за дефицита квалифицированных работников правительство ввело альтернативу: предприятие сможет не создавать дополнительные вакансии, если установит зарплату выше среднего уровня в соответствующем регионе.

При этом бизнес должен в течение трех лет повышать оплату труда с учетом инфляции и выполнять требования по уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Таким образом, производители смогут выполнять условия грантовой программы не только через расширение штата, но и обеспечение более высокого уровня оплаты труда.

Как упростят повторное получение гранта

Правительство также изменило процедуру подтверждения выполнения обязательств по предыдущему гранту. Ранее предприятие должно было получить в Минэкономики акт о выполнении условий программы, прежде чем подаваться на новую помощь.

Теперь для этого нужно предоставить администратору программы:

справка уполномоченного банка о выполнении обязательных условий грантового договора;

подтверждение уплаты налогов;

документы о создании предусмотренных программой рабочих мест или об установленном уровне зарплаты, если предприятие воспользовалось альтернативным условием.

После проверки документов администратор изменит статус гранта в приложении и портале «Действие». Это позволит предприятию подать заявку на новую поддержку.

До 31 декабря 2026 г. администрированием программы занимается Минэкономики. С 1 января 2027 эти функции передадут АО «Сделано в Украине».

На возобновление производства — до 16 млн грн

Отдельные изменения касаются грантов для предприятий, потерявших или повредивших производственные мощности из-за российских обстрелов.

Иностранные производственные компании, работающие в Украине и пострадавшие от атак, также смогут получать гранты на восстановление оборудования — до 16 млн. грн.

Кроме того, расширяются направления использования средств:

собственный вклад предприятия разрешат направлять на ремонтные работы;

за счет гранта можно будет покупать не только производственное, но и энергетическое оборудование.

Правительство также расширило круг участников программы: подаваться на гранты смогут предприятия, производящие средства противоминной деятельности.

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Какие суммы можно получить и сколько грантов уже одобрено

Программа предусматривает два основных вида поддержки:

до 8 млн грн — на создание или развитие перерабатывающего производства;

до 16 млн грн — на восстановление производственных мощностей, поврежденных в результате российской вооруженной агрессии.

С начала действия программы в 2022 году Минэкономики и Государственная служба занятости одобрили 1895 заявок на гранты для перерабатывающих предприятий и возобновление производства. Общая сумма поддержки составляет около 9,7 млрд грн.

Прием заявок на текущую волну продолжается до 30 октября 2026 включительно. Подать документы можно онлайн через портал Дія. Следующую волну планируют открыть в 2027 году.

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