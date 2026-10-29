60 дней на заявление и 20 на рассмотрение: как бизнесу подтвердить невозможность уплатить налоги из-за войны

Предприятия, которые из-за российских обстрелов потеряли доступ к документам, оборудованию или производственным помещениям и не могут своевременно уплатить налоги или подать отчетность, могут воспользоваться двумя предусмотренными законодательством механизмами. Об этом пишет народный депутат Нина Южанина, объясняя разъяснение Государственной налоговой службы.

Что делать, если бизнес не может платить налоги из-за войны

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Эти механизмы имеют разные условия: в одном случае налоговые платежи переносят по отдельной процедуре, в другом — подтверждают, что война объективно сделала невозможным выполнение налоговых обязанностей.

Отсрочка налогов: с начислением процентов

Первый вариант — рассрочка или отсрочка денежных обязательств или налогового долга в соответствии со статьей 100 Налогового кодекса Украины.

Этот механизм предусматривает перенос сроков уплаты, но он не бесплатный: проценты начисляют по правилам Налогового кодекса, исходя из 120% годовой учетной ставки Национального банка Украины.

Как подтвердить невозможность исполнения налоговых обязанностей

Второй механизм предусмотрен приказом Министерства финансов № 225. Он позволяет подтвердить, что из-за обстоятельств, вызванных войной, предприятие не имело возможности своевременно выполнить налоговые обязанности.

Основаниями могут быть:

уничтожение документов или оборудования в результате обстрела;

отсутствие доступа к бухгалтерским документам или производственным мощностям;

нахождение предприятия на территории боевых действий или временной оккупации;

другие обстоятельства, связанные с войной, фактически сделали невозможным выполнение налоговых обязанностей и могут быть документально подтверждены.

Чтобы воспользоваться процедурой, предприятию следует подать в налоговую службу заявление в произвольной форме. В ней следует отметить, какие налоговые обязанности невозможно выполнить и по каким причинам.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие обстоятельства. В зависимости от ситуации это могут быть акты о разрушении, документы ГСЧС, выписки из Единого реестра досудебных расследований, банковские документы и другие доказательства.

Срок подачи заявления — 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором возобновилась возможность исполнять налоговые обязанности. Это правило касается плательщиков, потерявших такую возможность из-за войны.

Сколько времени имеет налоговая на рассмотрение

ГНС рассматривает заявление в течение 20 календарных дней. Если предоставленных документов недостаточно, налоговая может предложить предоставить дополнительные материалы. На их представление плательщику отводят 10 календарных дней. После рассмотрения документов контролирующий орган должен принять мотивированное решение.

Если невозможность исполнения налоговых обязанностей подтверждена, плательщика освобождают от ответственности за их несвоевременное исполнение в соответствии с законодательством.

В то же время, это не означает списания самих налогов: налоговые обязательства не аннулируются, а процедура касается подтверждения невозможности выполнить их в установленные сроки.

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Южанина также обратила внимание на важную норму приказа № 225: обязанность доказать возможность или невозможность своевременного исполнения налоговой обязанности возложена на контролирующий орган.

В то же время, депутат критически оценила практическую действенность этих механизмов и отметила, что пока не ожидает существенных изменений в Налоговый кодекс, которые значительно облегчили бы положение предприятий, поврежденных или уничтоженных из-за обстрелов.

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