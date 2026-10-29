Доллар добавил почти 27 тысяч гривен к стоимости авто: как изменились цены с начала года

Рост курса доллара с начала 2026 года увеличил гривневую стоимость автомобиля ценой $10 тысяч почти на 27 тыс. грн, даже если его цена в американской валюте осталась неизменной. Официальный курс доллара за этот период вырос на 6,37%, из-за чего покупка машины стала дороже для украинцев, которые получают доходы и накапливают средства в гривнах. Об этом свидетельствуют расчеты Института исследований авторынка.

Из-за роста курса доллара автомобили в Украине подорожали на десятки тысяч гривен

Как курс доллара повлиял на цены авто

По данным НБУ, с начала года по 24 октября 2026 года официальный курс доллара вырос с 42,3532 до 45,0510 грн.

В результате автомобиль стоимостью $10 тысяч, который в январе стоил в гривневом эквиваленте 423 532 грн, в конце октября оценивался уже в 450 510 грн. Разница составляет 26 978 грн.

В зависимости от стоимости автомобиля дополнительные расходы из-за изменения курса составляют:

Расчеты по официальным курсам НБУ на начало 2026 года и 24 октября. Цена автомобиля в долларах остается неизменной.

При этом евро за аналогичный период подорожал лишь на 1,29% — с 49,79 до примерно 50,4 грн.

Разница в валютной динамике влияет на стоимость импортируемых автомобилей. Машины с американских аукционов больше зависят от курса доллара, тогда как автомобили с европейских рынков — от евро.

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Как изменилась доступность автомобилей

По данным Института исследований авторынка, медианная цена подержанного легкового автомобиля на AUTO.RIA по состоянию на 19−20 октября составляла $9 500.

В начале года такая машина стоила примерно 402,4 тыс. грн, а по курсу на 24 октября — уже около 428 тыс. грн. Даже без повышения долларовой цены автомобиль стал дороже на 25,6 тыс. грн.

Сильнее всего курсовые колебания ощущают покупатели массового сегмента подержанных автомобилей. Согласно исследованию, 51,6% активных объявлений на AUTO.RIA касались машин дешевле $10 тысяч, а 80,2% — дешевле $20 тысяч.

Девальвация также сокращает покупательную способность гривневых сбережений. Например, бюджет в 500 тыс. грн в начале года соответствовал примерно $11 805, а по состоянию на 24 октября — лишь $11 099.

То есть при неизменной сумме сбережений покупатель фактически потерял около $707 своего автомобильного бюджета. Для сбережений в 1 млн грн разница составляла уже примерно $1 414.

Это может вынуждать покупателей выбирать автомобили более старого года выпуска, с большим пробегом или более простой комплектацией.

Что происходит на авторынке

Валютный курс остается одним из факторов формирования цен на украинском авторынке, поскольку значительная часть автомобилей и запчастей импортируется.

Для машин, приобретаемых за рубежом, курсовая разница влияет не только на первоначальную цену. Дополнительные расходы возникают при доставке, таможенном оформлении, ремонте и покупке запчастей. Часть этих платежей также привязана к иностранной валюте.

В то же время изменение официального курса не означает автоматического повышения фактических цен продажи на такой же процент. На конечную стоимость влияют спрос, конкуренция между продавцами, техническое состояние автомобиля и готовность владельца торговаться.

Для покупателей, которые накапливают деньги в гривнах, рост курса означает необходимость либо увеличивать бюджет, либо пересматривать требования к автомобилю. Особенно это касается массового сегмента подержанных машин, где даже дополнительные 20−30 тыс. грн могут существенно повлиять на решение о покупке.