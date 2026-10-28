Курсовой прогноз на ноябрь: будет ли доллар по 46 грн или улетит еще выше

Ноябрь будет богат на события, которые могут кардинально повлиять на поведение всего мирового финансового и сырьевого рынка. Все это будет немедленно отражаться на курсе евро и доллара в Украине. В избытке будет и внутренних проблем, влияющих на курсовые ориентиры. Какие ценники в результате увидим в обменниках и кассах банков в следующем месяце, расскажу подробнее.

Из ключевых мировых триггеров стоит отметить:

Сохранение зависимости всей мировой экономики от обстановки на Ближнем Востоке и возможности свободного прохода гражданских судов через Ормузский пролив. Пока прогресса в завчершении войны США-Иран не наблюдается, что грозит всему миру высокими ценами на энергоносители и минеральные удобрения практически на весь ноябрь 2026 года. Это повышает риски скорения инфляции по всему миру.

Рост цен неминуемо заставит реагировать ФРС США и ЕЦБ ужесточеним денежно-кредитной политики и повышением процентных ставок. В свою очередь, это может спровоцировать очередное подорожание обслуживания госдолга в Штатах (там госдолг уже превысил $40 трлн) и европейских страна (совокупный госдолг приближается к 16 трлн евро).

Рост доходности американских и европейских госбумаг будет привлекать инвесторов и спекулянтов. В масштабах глобальной мировой экономики это усилит противоречия между странами в борьбе за капиталы и сырье и спровоцирует дополнительную волатильность всех сегментов глобального финансового рынка.

Последствием этого станут ралли по ценам на энергоносители и золото, рост инфляции по всему миру, социальная напряженность в США и Европе, повышенная волатильность пары евро/доллар, продолжение торговых войн между США и их партнерами, усиление конкуренции США с Китаем и в целом — угроза текущему миропорядку.

Промежуточные выборы в Конгресс и другие законодательные органы США (3 ноября). Если республиканцы на этих выборах потеряют значительное число мест, которые займут демократы, Президенту США Дональду Трампу станет труднее проводить свои геополитические и внешнеторговые решения.

Борьба американских политических усилит влияние результатов этих выборов на экономические показателивсего мира. А это внесет еще больше непредсказуемости в поведение глобального фондового и сырьевого рынков в ноябре-декабре 2026 года.

Последствия: усиление позиций Китая, который многие нынешние союзники Штатов будут считать более прогнозируемым партнером, сокращение интереса к доллару на фоне обособления региональных валют, повышение волатильности золота, как одного из главных активов-«убежищ» и очередное изменение структуры золотовалютных резервов центробанков многих стран, которые продолжат политику максимальной диверсификации своих ЗВР.

Последствия решений заседаний ФРС США (27−28 октября) и ЕЦБ (28−29 октября) по процентным ставкам. Угроза усиления инфляционных процессов в США и ЕС из-за высоких цен на энергоносители и геополитических «разборок» — останутся главными вызовами как для Федрезерва, так и для ЕЦБ. И если в ноябре рост цен в США и Европе не притормозится, уже в декабре оба регулятора будут вынуждены ужесточать свои денежно-кредитную политику.

Последствия: ограничение доступа развивающихся стран к рынку капитала, зависимость финансовых рынков таких стран от спекулятивного (читай более дорогого и нестабильного притока средств) капитала, так как консервативные инвесторы будут предпочитать американские и европейские госбумаги, доходность по которым вырастет. А также — ослабление валют развивающихся стран по всему миру относительно доллара и евро.

Текущие мировые экономические и политические новости. Календарь экономических новостей будет существенно влиять на поведение всех мировых валют, а политика внесет в поведение валютных пар элемент повышенной волатильности. Экономические новости будут «двигать» пару евро/доллар в ноябре в ежедневных пределах от 0,2 до 1 цента на евро.

Для Украины это потенциально означает ежедневные колебания курса евро относительно гривны в пределах от 10 до 52 копеек. Но с учетом политики «гибкого курсообразования», от которой Нацбанк не откажется и в ноябре, по моему прогнозу реальные колебания курса евро относительно гривны будут в ежедневных пределах от 4 до 35 копеек на евро.

С учетом ситуации мировых рынках на конец октября 2026 года мои прогнозы на ноябрь 2026 года сдедующие:

Нефть. Особого снижения цен на энергоносители я в ноябре не ожидаю. И по моим расчетам, нефть марки Brent в ноябре будет торговаться в пределах от $94 до $121 за баррель.

Динамика цен на нефть марки Brent

Пара евро/доллар. Сохранение высоких цен энергоносители будет поддерживать доллар в паре евро/доллар и играть против евровалюты. Однако ЕЦБ, учитывая меньшие по сравнению с США показатели инфляции, продолжит более осторожную политику, нежели ФРС США с его «ястребиным» настроем.

В итоге, по моему прогнозу, соотношение евро к доллару в ноябре 2026 года будет в пределах от 1,106 до 1,148 доллара за евро.

Наибольшая волатильность по паре евро/доллар в пределах до 0,4−0,9 цента на евро будет в 2−4 ноября, в преддверии и сразу после оглашения результатов промежуточных выборов в Штатах, а также в даты публикации важнейших экономических показателей по США и ЕС.

Ключевыми с экономической точки зрения для пары евро/доллар я бы назвал еще следующие даты в ноябре:

6 ноября года (пятница) — рынок труда США (публикация данных по количеству созданных рабочих мест и уровень безработицы в США за октябрь). Волатильность в пределах от 0,7 до 1,1 цента на евро;

13 ноября (пятница) — инфляция в США: отчет по индексу потребительских цен за октябрь. Волатильность в пределах от 0,5 до 0,9 цента на евро;

18 ноября (среда) — инфляция в Еврозоне (ИПЦ / CPI, окончательные данные) — окончательная оценка потребительской инфляции в странах Еврозоны. Волатильность в пределах от 0,4 до 0,7 цента на евро;

25 ноября — ВВП США за третий квартал и базовый индекс PCE — ключевые данные по американскому экономическому росту и инфляционный индикатор. Волатильность в пределах от 0,5 до 0,8 цента на евро;

26−27 ноября (четверг-пятница) — День благодарения в США, приведет к снижению ликвидности на мировых рынках, а также на фоне подобного затишья — к сужению торговых диапазонов по паре евро/доллар. Волатильность в пределах от 0,2 до 0,4 цента на евро.

Динамика пары евро/доллар

Золото. Особых перспектив по стабильному снижению цен на энергоносители и военной напряженности в мире пока не предвидится, а ставки ФРС США и ЕЦБ будут находится на высоком уровне. Это будет отвлекать часть спекулятивных капиталов с рынка золота на более доходный фондовый рынок. Но параллельно центральные банки многих стран и консервативные инвесторы решат воспользоваться некоторым снижением интереса спекулянтов к золоту и продолжат скупать его, что поддержит ценники на желтый металл на высоком уровне. По моему прогнозу, мировые цены на золото в ноябре при таком сценарии будут в пределах от $3890 до $4480 за унцию.

Динамика цен на золото

Серебро. Цена на серебро в ноябре будет зависеть только от экономических новостей, но с геополитическим оттенком. Ключевое — перспективы мира на Ближнем Востоке с возможным дальнейшим понижением цен на энергоносители и ростом спроса на электронику, электромобили и т. д. .

Динамика цены на серебро

По моему прогнозу, цена на серебро в ноябре 2026 года будет в пределах от $48 до $67 за унцию с ежедневными колебаниями в пределах $1,1 — $2,6 на унции.

Учитывая значительное влияние геополитических и военных факторов на мировую экономику в ноябре 2026 года, а это всегда очень импульсивные и быстрые события со множеством противоречивой информации, всем мировым инвесторам и спекулянтам в этом месяце будет явно не скучно.

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Прогноз по курсу доллара и евро в Украине

Украина останется очень зависимой от мировой финансовой помощи и мировых цен на нефть. Уже утвержденная финансовая помощь наших западных партнеров подстрахует бюджет, социалку и частично сектор обороны. А в части стоимости энергоносителей наша страна останется полностью заложницей ситуации.

Кроме того, Украина пока не выполнила значительную часть «домашних заданий» МВФ и Евросоюзом, что ограничивает доступ к части западной помощи. Негативные последствия этого усиливают приближение зимы и сильные повреждения критической и производственной инфраструктуры, что будет существенно влиять как на состояние украинской экономики, так и на показатели инфляции и курс гривны относительно доллара и евро.

К факторам, которые существенно повлияют на украинский валютный рынок в ноябре стоит отнести:

Своевременность поступления международной финансовой помощи, закрытие дополнительного дефицита в бюджете в пределах от $27 млрд до $38 млрд по ближайшим военным расходам. Если ранее согласованная международная помощь поступает в полном объеме согласно графиков, то с новым дополнительным финансированием пока Запад особо не спешит. Тут отчасти виновата и сама Украина, которая тормозит выполнение взятых на себя обязательств как в части своевременного выполнения своих обязательств.

Размеры золотовалютных резервов, активность на межбанке НБУ с его интервенциями для поддержки гривны и активность экспортеров.

Динамика международных резервов

На 1 октября 2026 года ЗВР Украины составляли порядка $47,1 млрд. Но с учетом активного роста объемов интервенций по продаже доллара в октябре для поддержки гривны, объемов международной помощи и падения объемов экспорта, я не вижу возможности увеличить золотовалютные резервы до $70 млрд на конец этого года, как ранее прогнозировал НБУ.

Скорее всего, регулятор скорректирует свой прогноз уже в ближайшее время. В ноябре этого года, по моим прогнозам, ЗВР будут в пределах $41 млрд — $44,5 млрд. Для поддержки гривны на межбанке, по моим расчетам, Нацбанку придется потратить из резервов не менее $5,3 млрд — $7,1 млрд.

Контроль за инфляционными процессами в стране и действия Нацбанка для сохранения интереса населения к гривневым инструментам. Учитывая рост инфляционных процессов в Украине, Нацбанку придется в ближайшее время снова возвращаться к вопросу о повышении учетной ставки, а 29 октября этого года повысить учетную ставку как минимум на 0,5% -1% годовых, с 16% годовых до 16,5% -17% годовых. Более того, это вопрос будет остро стоять и на последнем заседании Правления НБУ по денежно-кредитной политике в середине декабря 2026 года

Последствия обстрелов украинской территории россией, настроения и действия населения и бизнеса по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке, рынок ОВГЗ.

Дополнительное финансирование для восстановления критической инфраструктуры, а также прохождение этой тяжелой зимы — отдельная серьезная задача для правительства в ноябре этого года, решение которой потребует, по моим расчетам, еще не менее $2 млрд -$3 млрд «пожарных» вливаний.

Для их получения правительству нужно будет усилитить работу с нашими западеыми партенарми и увеличить заимствования на внутреннем рынке через продажи ОВГЗ. Не исклбчено, что для этого Минфину придется немного повысить доходность облигаций: на 0,25%-1% годовых максимум к текущим уровням, в основном по бумагам со сроком обращения от 1−1,5 лет и более.

Кроме того, Минфин продолжит практику максимальной замены действующих ОВГЗ на более «длинные» бумаги и будет максимально задействовать в этом процессе госбанки.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Минфин предпочтет активно размещать бумаги в гривне и не будет особо спешить с новыми размещениями валютных ОВГЗ.

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Что касается поведения населения и бизнеса, то спрос на валюту в ноябре, по моим прогнозам увеличится. У бизнеса это будет связано с необходимостью закрывать текущие потребности в импортной продукции (от ширпотреба до потребностей обеспечения ЗСУ), а для населения — это страховка от инфляции и девальвации гривны.

В итоге, я прогнозирую в ноябре рост спроса на валюту как на наличном рынке, так и с покупкой на валютные карты.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Сальдо между объемами покупаемой населением валюты и суммами валюты, которую граждане продают, в ноябре вырастет, по моим прогнозам, до $1,6-$2,3 млрд. Нацбанку придется периодически активно продавать валюту на межбанке банкам для подкрепления ими своей валютной позиции и выполнения подобных обязательств перед клиентами -физлицами.

Межбанк. Нацбанку придется практически каждый день присутствовать на торгах со своими интервенциями по продаже доллара. Учитывая реалии, Нацбанк останется главным продавцов валюты весь ноябрь и именно его тактика при проведении этих операций будет формировать курсовой тренд на валютном межбанке.

Опосредованно, это также будет влиять на поведение наличного рынка. НБУ продолжит держать ситуацию на валютном рынке под своим полным контролем, но это потребует от него значительных трат резервов и оперативной реакции на любые изменения как на внешнем рынке по паре евро/доллар, так и на нашем внутреннем межбанке.

Наличный рынок. Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков составит в ноябре от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 70 копеек. Но останутся и обменники, которые продолжат ставить спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в пределах до 1 гривны.

Наиболее широким спред будет начале ноября, когда на фоне промежуточных выборов в США внешние рынки будет сильно лихорадить по паре евро/доллар. Украинский рынок валютный рынок на это будет оперативно реагировать как на межбанке, так и на наличном сегменте. Кроме того, финансисты будут расширять спред по доллару и евро в период публикации самых важных экономических новостей.

По моим прогнозам, тренд на контролируемую со стороны Нацбанка девальвацию в ноябре пока сохранится. Ежедневные объемы межбанка по системе Блумберг в ноябре, по моему прогнозу, будут в пределах от $260 млн до $380 млн. При наличии золотовалютных резервов в пределах $41млрд -$44,5 млрд у НБУ сохранятся все рычаги для управления и полного контроля за валютным рынком Украины.

Основными покупателями валюты на торгах в ноябре будут госструктуры, ВПК, энергетики, импортеры энергоносителей и ритейлеры. А главными продавцами на рынке останутся НБУ, аграрии, IT-сектор и частично импортеры ВПК, которым разрешено торговать на внешнем рынке продукцией двойного назначения.

НБУ продолжит политику гибкого курсообразования с основной задачей по сглаживанию колебаний курса доллара на межбанке, а косвенно — и курса евро.

Уровень котировок купли/продажи безналичного доллара на торгах в ноябре, по моему прогнозу, будет в пределах 44,60−46,10 гривен за доллар и соответственно в пределах 50,40−52,50 гривен за евро. А на наличном рынке ценники продаж валюты обменниками будут на 15−25 копеек выше, чем котировки межбанка.

Как уберечь свои деньги от обесценивания в ноябре

Тем, кто находится в Украине, я бы советовал денежные сбережения держать в соотношении:

до 45% в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов).

(ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов). до 55% в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). При этом в долларе — около 45% от суммы валютных сбережений, в евро — около 45%, в швейцарских франках — до 5% и в золоте — до 5%.

Тем, кто находится за границей и не планирует в ближайший год возвращаться в Украину:

до 50% в национальной валюте страны прибывания (преимущественно это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в местной валюте).

(преимущественно это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в местной валюте). до 50% в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно — акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США или евро).

Как всегда, учитывая напряженную геополитическую и военную обстановку в мире, я бы обязательно пересматривал все упомянутые пропорции своих денежных сбережений не реже 1 раза в 1,5−2 месяца. И делал бы соответствующие корректировки в зависимости от складывающейся на текущий момент ситуации.