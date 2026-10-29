Цены на газ в Европе превысили €100 впервые с 2022 года

​Европейские цены на природный газ 28 октября превысили €100 за мегаватт-час впервые со времен энергетического кризиса 2022 года. С начала войны на Ближнем Востоке газ подорожал более чем втрое. Рост котировок связан с рисками перебоев в поставках сжиженного газа, низкими запасами в хранилищах и приближением зимнего отопительного сезона. Об этом сообщает Bloomberg .

Газ достиг максимума за четыре года

Нидерландские фьючерсы TTF с поставкой в ноябре, которые являются основным ценовым ориентиром для европейского газового рынка, в ходе торгов подорожали до €100,75 за МВт·ч. Это максимальный уровень с декабря 2022 года.

Аналогичные контракты в Великобритании также достигли максимумов почти за четыре года.

По сравнению с концом февраля, когда началась война на Ближнем Востоке, европейский газ подорожал более чем втрое. До начала конфликта котировки находились вблизи €32 за МВт·ч.

При этом текущие цены остаются значительно ниже рекордных показателей 2022 года, когда газовые фьючерсы в Европе достигали примерно €345 за МВт·ч.

Дополнительное давление на энергетический рынок оказывает подорожание нефти. 28 октября фьючерсы на американскую WTI выросли на 2,8%, до $102,7 за баррель, а Brent — на 1,6%, примерно до $116 за баррель.

Рост котировок произошел на фоне сообщений о возможном возобновлении интенсивной военной кампании США против Ирана после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

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Почему газ дорожает

Основным фактором роста цен остается угроза дальнейших перебоев в поставках сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока.

Европа входит в отопительный сезон с необычно низкими запасами. По данным европейского энергетического регулятора ACER, по состоянию на 21 октября газовые хранилища ЕС были заполнены примерно на 75%. Это значительно ниже традиционного ориентира в 90% перед зимой.

Ситуацию осложняют прогнозы похолодания, которое может увеличить спрос на отопление, а также конкуренция с азиатскими покупателями за доступные партии СПГ.

Директор по европейскому рынку газа и СПГ Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер назвал уровень €100 психологической отметкой. По его мнению, дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может быстро спровоцировать новое повышение цен.

Эксперт Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо также обратила внимание на взаимное влияние нефтяного и газового рынков. Одновременное подорожание энергоносителей усиливает ценовое давление на мировую экономику.

Риски для экономики

Подорожание природного газа уже отражается на европейской промышленности. Наибольшую нагрузку испытывают энергоемкие производства, в частности химические предприятия, производители удобрений и металлургическая отрасль.

По данным Reuters, некоторые компании уже сократили производство из-за повышения энергетических расходов. Рост оптовых цен на газ также постепенно влияет на стоимость электроэнергии для бизнеса и населения.

Проблемой остается необходимость пополнения европейских газовых хранилищ после зимы. Даже в случае ослабления военного конфликта на Ближнем Востоке восстановление запасов потребует значительных закупок на международном рынке СПГ.

По оценкам аналитиков, высокие цены на газ могут сохраняться как минимум в течение следующего года. Это создает риски для инфляции, промышленного производства и экономического роста Европы.