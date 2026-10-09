Европе грозит скачок цен на газ: запасы в хранилищах упали до минимума с 2011 года

Европа рискует столкнуться с дефицитом газа зимой на фоне сокращения запасов в хранилищах. По оценке американского аналитического центра IEEFA, недостаток может составить 14 млрд кубометров, или около 7% потребностей ЕС. Это усугубляет риск скачка цен, если странам не удастся найти достаточно дополнительных поставок, пишет Politico.

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Запасы газа в ЕС и риск дефицита

Запасы газа в Евросоюзе заполнены чуть более чем на 70%. Это самый низкий показатель для этого времени года с 2011 года, когда начали вести соответствующую статистику.

По оценке американского аналитического центра «Институт экономики энергетики и финансового анализа» (IEEFA), этой зимой ЕС может столкнуться с дефицитом до 14 млрд кубометров природного газа. Это около 7% потребностей блока — объем, эквивалентный потреблению 10−12 млн европейских домохозяйств.

Одной из причин низких запасов стали высокие цены: летом трейдерам было выгоднее продавать газ, чем закачивать его в хранилища на зиму. В то же время за последние два года зимний спрос рос, а объемы импорта в ЕС почти не изменялись. В результате страны все больше полагаются на газ из хранилищ.

Ситуацию усложняют перебои в мировых поставках энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке. По оценке IEEFA, цены на газ в Европе приблизились к самому высокому уровню почти за четыре года, а возможности быстро привлечь дополнительные объемы остаются ограниченными.

Риски нехватки газа также описаны в прогнозе на зиму 2026−2027 годов, подготовленном Европейской сетью операторов газотранспортных систем (ENTSOG). По сценарию холодной зимы и при ограниченных поставках сжиженного природного газа (СПГ) запасы в европейских хранилищах могут сократиться до 11%. На этом уровне будет сложно использовать стратегические резервы.

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Почему газ в Европе может подорожать

Чтобы завершить зиму с запасами на уровне 30% и сохранить резерв на случай последующих холодов, странам ЕС придется сократить потребление или ограничить поставки газа потребителям. Речь идет об объемах, эквивалентных 7% спроса, предупреждает ENTSOG.

Дополнительно на импорт повлияет запрет ЕС на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, который должен вступить в силу в январе. По оценке IEEFA, это может сократить поставки газа в Европу еще на 7 млрд кубометров. Ранее российский газ помогал компенсировать сезонные колебания спроса, теперь же Европа больше зависит от запасов в хранилищах.

Один из способов компенсировать недостаток — увеличить импорт СПГ, в том числе из США. Однако, по подсчетам IEEFA, закупка необходимых объемов по нынешним ценам обойдется Европе в дополнительные 3 млрд евро. Это на 12% больше, чем аналогичные объемы стоили в прошлом году. К тому же американские производители СПГ работают почти на полную мощность, что ограничивает возможности быстро увеличить экспорт.

В то же время более высокие цены могут побуждать поставщиков перенаправлять газ в Европу из Азии. Такое мнение высказал старший аналитик газового рынка S&P Global Energy Лоран Русекас. По его оценке, быстрое сокращение запасов в начале зимы будет подталкивать цены вверх, делая европейский рынок более привлекательным для поставщиков.

При этом возможности европейской промышленности дополнительно сокращать потребление газа ограничены. Как отметил Русекас, после начала полномасштабной войны России против Украины промышленный спрос на газ в ЕС сократился на 20% и до сих пор не восстановился.