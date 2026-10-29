Чтобы приобрести автомобиль стоимостью €10 тысяч, среднему украинскому работнику необходимо потратить эквивалент почти 16 месячных зарплат. Для жителя Евросоюза аналогичная покупка обойдется примерно в три зарплаты. Разница в финансовой нагрузке составляет 5,3 раза. Об этом свидетельствуют расчеты Института исследований авторынка.
Сколько зарплат нужно украинцу и европейцу, чтобы купить авто за €10 тысяч
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Сколько стоит автомобиль в зарплатах
Для сравнения аналитики использовали среднюю зарплату в Украине за август 2026 года — 31 892 грн.
В пересчете на средние зарплаты стоимость такого автомобиля составляет:
- Украина — 15,8 зарплаты;
- Евросоюз — 3 зарплаты.
Таким образом, одинаковый автомобиль обходится украинскому работнику относительно его заработка в 5,3 раза дороже.
При этом в исследовании использованы зарплаты до налогообложения за разные периоды. Расчеты не означают, что украинец действительно накопит на автомобиль за 16 месяцев, а европеец — за три. Для этого пришлось бы откладывать весь доход без расходов на проживание.
Сколько стоят подержанные и новые авто
По состоянию на 20 октября 2026 года медианная цена подержанного легкового автомобиля на AUTO.RIA составляла $9 500, или около 428 тыс. грн. Это эквивалент 13,4 средней украинской зарплаты.
При этом 51,6% объявлений о продаже подержанных автомобилей имели цену ниже $10 тысяч, а 80,2% — ниже $20 тысяч.
Новые автомобили значительно менее доступны. Медианная стоимость нового легкового автомобиля в активных объявлениях AUTO.RIA составляла $38 254, или около 1,72 млн грн. Это примерно 54 средние зарплаты украинца.
Даже первоначальный взнос в размере 30% за такой автомобиль составит около 517 тыс. грн, что эквивалентно 16,2 средней зарплаты.
Дополнительным ограничением остается стоимость кредитования. По расчетам Института, условный кредит на €10 тысяч сроком на три года по ставке 29,15% годовых предусматривает общую выплату около €15 115.
Для сравнения, при ставке 7,92%, использованной для еврозоны, общая сумма выплат составила бы приблизительно €11 268.
Это иллюстративные расчеты на основе разных показателей потребительского кредитования, а не сравнение конкретных автокредитов. Комиссии и страхование не учитывались.
Что происходит с авторынком
Как ранее писал «Минфин», в сентябре медианная цена предложения подержанных автомобилей в Украине выросла с $9 300 до $9 500. При этом количество активных объявлений сократилось на 1,5%, а новых — на 5%. По словам главы Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, увеличение медианной цены связано, в частности, с сокращением предложения дешевых машин.
По данным «Укравтопрома», в сентябре украинский автопарк пополнили 21,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Комментарии - 5
Тому так, українці бідніші. А от на скільки — невідомо. А порівняння такі — виключно маніпулятивні, бо окрім наведеного, ще й не враховують вартість життя.
Подобрать в интернете маячню и притащить сюда на обозрение (не всегда умных) экспертов.
Например —
В Україні розповсюджують фальшивки. Злочинці використовують спеціальний верстат (фото)
https://minfin.com.ua/ua/2023/02/13/100680132/#com4439267
…и это не верх маячни которую можно тут прочитать!!!
як, наприклад: https://minfin.com.ua/ua/2026/10/29/184497090/