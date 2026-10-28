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28 октября 2026, 20:20 Читати українською

Гранты до 16 млн грн на восстановление: что правительство изменило для украинских предприятий

Правительство изменило правила предоставления грантов на переработку и возобновление предприятий. Теперь производители смогут выполнять требования по занятости из-за выше средней в области зарплаты, а гранты на восстановление использовать для приобретения энергетического оборудования. Также изменили процедуру подтверждения выполнения грантовых обязательств. Об этом 28 октября рассказал заместитель председателя парламентского Комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский в Facebook.

Правительство изменило правила предоставления грантов на переработку и возобновление предприятий.
Бизнес сможет получить грант на восстановление без обязательного требования создать пять рабочих мест. Фото: madeinUAcampaign
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Рабочие места можно заменить требованиями к зарплате

Ранее для получения гранта предприятие должно было создать не менее пяти рабочих мест. Теперь альтернативой станет средняя зарплата работников выше среднего показателя в соответствующей области. В течение трех лет предприятие также должно повышать зарплаты, по меньшей мере, на уровень инфляции.

Эту альтернативу позволят применять и к ранее получившим гранты предприятиям, но не смогли создать или сохранить необходимое количество рабочих мест. По предварительным правилам для отдельных программ требование составляло 25 рабочих мест.

Повторно подать заявку станет проще

Изменения коснулись и процедуры подтверждения выполнения грантовых обязательств. Вместо проверки Министерству экономики предприятию нужно будет предоставить три подтверждения: от банка об исполнении обязательств, об уплате налогов и о созданных рабочих местах или соответствии альтернативным требованиям к зарплате.

После этого администратор программы снимет на портале Действие статус о наличии невыполненных обязательств за грантом. Это позволит предприятию снова подать заявку на государственную поддержку.

В настоящее время программой руководит Минэкономики. С 1 января эти функции должно взять агентство «Сделано в Украине».

На грант для восстановления смогут претендовать больше компаний

Изменения также касаются грантов на возобновление производства в объеме до 16 млн грн. Их смогут получать компании, конечными бенефициарными владельцами которых нерезиденты Украины.

Средства позволят направлять не только на производственное, но и на энергетическое оборудование. Кроме того, предприятия смогут отремонтировать помещения, разрушенные в результате российских ударов, за счет собственного взноса в размере 20%, а грантовые средства будут использованы для приобретения оборудования вместо поврежденного.

Гранты на переработку и восстановление являются частью государственной политики «Сделано в Украине», направленной на поддержку производства, инвестиций и несырьевого экспорта.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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