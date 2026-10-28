Гостаможслужба запустила сервис для проверки сроков временного ввоза авто

Государственная таможенная служба запустила онлайн-сервис, позволяющий проверить количество дней временного ввоза автомобиля в Украину по данным загранпаспорта гражданина Украины и регистрационным номером транспортного средства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сервис предназначен для проверки сроков временного ввоза транспортных средств и обязательств по их обратному вывозу.

Согласно Таможенному кодексу Украины граждане-резиденты, состоящие на временном консульском учете за рубежом, могут временно ввезти в Украину один автомобиль для личного пользования без уплаты таможенных платежей. Общий срок такого пребывания не может превышать 60 дней в течение календарного года. Дни могут быть как последовательными, так и разделенными перерывами.

Это правило распространяется на автомобили определенных товарных категорий. Вместе с автомобилем можно ввезти прицеп, если его классификация отвечает требованиям Таможенного кодекса.

Для временного ввоза нужно в письменном виде задекларировать транспортное средство и предоставить таможне документы, подтверждающие право собственности на него и его регистрацию в другой стране.

Напомним

Государственная таможенная служба ввела автоматическое таможенное оформление международных почтовых и экспресс-отправлений. Импортные и экспортные посылки при определенных условиях теперь могут оформляться без физического предъявления таможенному органу и непосредственного участия должностного лица в процедуре оформления