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28 октября 2026, 18:44 Читати українською

Великобритания объявила рекордный пакет помощи Украине на £10 млрд

Украина получит от Великобритании дополнительный пакет поддержки на £10 млрд, объединяющий финансирование экономики с возможностями для закупки вооружения. Из них £7 млрд предусмотрены на экономические нужды в течение трех лет. Еще £3 млрд — на экспортное финансирование, в основном для поставок вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 28 октября, что новый пакет Лондона дополнит ежегодную помощь.

Украина получит от Великобритании дополнительный пакет поддержки на £10 млрд, объединяющий финансирование экономики с возможностями для закупки вооружения.
Великобритания увеличит финансирование Украины на 10 млрд фунтов стерлингов сверх ежегодной помощи. ФОТО: facebook.com/ukinukraine
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О решении Зеленский сообщил по итогам разговора с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

По словам украинского лидера, стороны также обсудили санкционную политику. Глава государства отметил, что Лондон и дальше будет придерживаться принципиальной позиции по санкциям против России.

«Каждый шаг на усиление Украины — это приближение России к мнению, что эту свою войну они должны завершить», — заявил Зеленский.

На что направят британские средства

Как уточнило посольство Великобритании в Украине, пакет на £10 млрд является крупнейшим в истории британской финансовой помощи Украине.

Экономическая составляющая объемом £7 млрд предусматривает, в частности, гарантии Всемирного банка на сумму до £5,5 млрд и грантовый взнос в размере £500 млн в кризисный механизм Международной ассоциации развития — структуры Всемирного банка. По данным посольства, это позволит привлечь еще £1,5 млрд поддержки для Украины.

Еще £3 млрд предусмотрено для расширения возможностей британского агентства UK Export Finance (UKEF), в первую очередь для финансирования военных нужд. После увеличения общий объем поддержки Украины через это агентство будет составлять £6,5 млрд.

Отдельно британское посольство сообщило о дополнительных £500 млн военной помощи для усиления украинской противовоздушной обороны зимой. По заявлению ведомства, этот вклад является частью нового пакета и дополняет £3 млрд ежегодной поддержки, которую Великобритания уже обязалась предоставлять Украине.

Европа финансирует бюджет Украины, оборону и восстановление

Поддержка Великобритании дополняет более широкую европейскую помощь Украине. Она включает три основных направления: финансирование государственных потребностей, закупку вооружения и восстановление экономики и инфраструктуры.

ЕС предусмотрел €90 млрд на бюджетные и оборонные нужды

23 апреля 2026 года Совет Е С утвердил законодательную основу кредита Украины на €90 млрд на 2026—2027 годы. Из этой суммы €30 млрд предусмотрено на макрофинансовую поддержку и неотложные бюджетные нужды, еще €60 млрд — на развитие оборонных возможностей и закупку вооружения. Финансирование будет предоставляться в соответствии с согласованными условиями, в частности, требованиями верховенства права и борьбы с коррупцией. По данным Совета ЕС, Украина уже получила €19,8 млрд в рамках этой кредитной программы.

Нидерланды направляют €1,2 млрд на восстановление и энергетику

28 октября правительство Нидерландов обнародовало детали невоенной поддержки Украины объемом €1,2 млрд на три года. Основные направления — энергетика, водный сектор, восстановление и привлечение нидерландских компаний в украинские проекты.

До конца 2026 года страна планирует внести €40 млн в Фонд поддержки энергетики Украины, а также предусмотрела €10 млн по инициативе Industrial Ramstein для восстановления и модернизации производственных мощностей украинских предприятий. Следует отметить, что речь идет о детализации ранее объявленных обязательств: €878 млн, предусмотренных коалиционным соглашением, и дополнительных €327 млн, объявленных в день представления бюджета.

ЕС усиливает санкционное давление на российский военно-промышленный комплекс

12 октября Совет Е С ввел санкции против 1569 человек и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. В списки внесли 826 компаний и 743 руководителя этих предприятий, которые, по данным Евросоюза, поставляют компоненты для ракет, беспилотников, авиации и других систем вооружения.

Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление внесенным в списки лицам и компаниям денежных средств или экономических ресурсов; для физических лиц также действует запрет на въезд в ЕС. Отдельно 15 октября Евросоюз ввел санкции против трех человек и девяти организаций, причастных к обходу ограничений, в том числе в сфере нефтяных и финансовых операций.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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