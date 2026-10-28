НБУ определит размер учетной ставки: банкиры прогнозируют 16% или 16,5%

Два из пяти банкиров, опрошенных «Интерфакс-Украина», ожидают , что Национальный банк сохранит учетную ставку на уровне 16% на заседании 29 октября. Еще два прогнозируют повышение до 16,5%, а пятый допускает оба варианта. Среди аргументов банкиров — ускорение инфляции, ухудшение экономической динамики и последствия российских атак на инфраструктуру.

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Почему часть банкиров ожидает неизменной ставки

Директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын считает, что Нацбанк сохранит ставку на уровне 16%, несмотря на ускорение инфляции в сентябре. По его мнению, экономическая динамика ухудшается, а повышение ставки не позволит напрямую сдержать инфляцию, вызванную шоками предложения. Среди факторов он назвал последствия массированных ударов по логистической инфраструктуре и производственным мощностям.

Такое же решение ожидает директор департамента стратегии и корпоративного управления Кредобанка Роман Лепак. Однако он считает высокой вероятность повышения ставки уже в декабре.

По словам Лепака, Нацбанк заранее ожидал ускорения инфляции в конце года, но российские атаки на производственные мощности, логистические и энергетические объекты ужесточили ценовое давление. После двух повышений ставки подряд, в июле и сентябре, регулятор может принять паузу, чтобы оценить влияние предыдущих решений на поведение участников финансового рынка.

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Кто прогнозирует повышение до 16,5%

Руководитель управления управленческого учета и бизнес-анализа ОТП Банка Инна Провотар допускает повышение ставки до 16,5%. По ее мнению, дополнительные 0,5 процентного пункта будут иметь значение не столько из-за усиления монетарной политики, сколько из-за сигнала рынку, что Нацбанк контролирует ситуацию.

«Сейчас доверие к гривне имеет не меньшее значение, чем сам уровень ставки», — отметила Провотар.

Повышения до 16,5% ожидает и заместитель председателя правления А-Банка, руководитель направления риск-менеджмента Олег Трибулкин. В числе аргументов он назвал ускорение инфляции в сентябре до 10%, рост расходов на топливо и логистику и последствия атак на инфраструктуру.

Директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев считает реальными оба сценария, хотя в настоящее время несколько больше склоняется к сохранению ставки на уровне 16%.

По его оценке, повышение может сделать сбережения в гривне более привлекательными и сдержать спрос на валюту. Однако дальнейшее усиление монетарной политики может негативно отразиться на экономической активности.

Каким может быть новый макропрогноз НБУ

Опрошенные банкиры ожидают, что Нацбанк ухудшит оценки экономического роста и повысит прогноз инфляции.

В Райффайзен Банке прогнозируют пересмотр большинства показателей в сторону ухудшения по сравнению с июльскими оценками НБУ. Речь идет об экономическом росте, инфляции, международных резервах и сальдо текущего счета. Прогноз номинального ВВП может существенно не измениться: более низкий реальный рост частично компенсируется более высокой инфляцией.

В Кредобанке ожидают, что прогноз реального ВВП будет составлять около 0% в 2026 году и 0,5−1% в 2027 году. Инфляция, по оценке банка, может составить около 11% в 2026 году и 7,5−9% в 2027-м.

Среди причин возможного пересмотра прогнозов в Кредобанке называют российские атаки на предприятия и инфраструктуру, эскалацию войны на Ближнем Востоке, рост мировых цен на нефть, блокаду Черного моря и атаки на гражданские суда.

В А-Банке также ожидается повышение прогноза инфляции на 2026 год и ухудшение оценки экономического роста. Среди факторов — ситуация с безопасностью, удары по энергетической, производственной и логистической инфраструктуре и высокие цены на топливо.

В банке «Глобус» допускается повышение прогноза инфляции и снижение оценки экономического роста по сравнению с июльским прогнозом НБУ, который предполагал рост на 1,8%. Среди основных рисков банк называет российские атаки, удорожание горючего и энергоресурсов и неопределенность с международным финансированием. В 2027 году дополнительными проблемами могут стать перебои с энергоснабжением, дефицит рабочей силы и затраты на восстановление поврежденных объектов.

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Внешнее финансирование и курс доллара

В А-банке отдельно обращают внимание на риски внешнего финансирования. Значительная часть потребностей Украины на 2027 год пока не располагает подтвержденными источниками покрытия, а вопрос использования замороженных российских активов остается нерешенным. По мнению банка, это может отсрочить переход НБУ к циклу понижения ставки.

Относительно валютного курса в Райффайзен Банке ожидают, что к концу года доллар приблизится к 46 грн и может несколько превысить этот уровень. Посреди вероятных причин называют глобальное укрепление американской валюты.

В банке «Глобус» прогнозируют, что в ближайшие недели курс будет преимущественно находиться в пределах 45,5−46 грн за доллар. До конца года официальный курс может постепенно приблизиться к 46,5 грн. за доллар. На него будут влиять решения НБУ, спрос импортеров на валюту, инфляционные ожидания и поступление внешнего финансирования.