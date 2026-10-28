Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в Европе: сравнение стран

От €603 до €6491 в месяц — столько нужно иметь после уплаты налогов, чтобы достичь уровня дохода, который соответствует верхнему пределу среднего класса в разных странах Европы. По расчетам Euronews Business , ориентиром является 150% от национального медианного дохода. Однако даже такая сумма не гарантирует комфортную жизнь: многое зависит от стоимости жилья, сбережений и способности покрывать непредвиденные расходы.

Сколько денег нужно в месяц на жизнь в Европе: где самый высокий порог дохода. Фото: Pexels

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Какой доход соответствует уровню верхней группы среднего класса

По классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к среднему классу относятся домохозяйства с доходом от 75% до 200% национальной медианы. Диапазон от 150% до 200% медианного дохода соответствует верхней группе среднего класса. Именно нижний предел этого диапазона Euronews Business использовал для сравнения стран.

В рамках ЕС необходимый доход для одного взрослого человека колеблется от 1023 € в месяц в Румынии до 6256 € в Люксембурге.

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Сколько нужно в крупнейших экономиках ЕС

Среди четырех крупнейших экономик Евросоюза самый высокий показатель у Германии: €3611 чистого дохода в месяц. Во Франции он составляет €3307, в Италии €2758, а в Испании €2546. Разница между Германией и Испанией достигает €1065 в месяц.

Более €4000 ежемесячно нужно также в Норвегии (€5240), Австрии (€4568), Дании (€4524), Ирландии (€4392) и Нидерландах (€4308).

В 11 странах ЕС показатель находится в пределах от €1000 до €1900. К примеру, в Португалии он составляет €1808, в Польше €1799, в Греции €1463, в Болгарии €1108, а в Венгрии €1099. За пределами ЕС доход ниже €1000 нужен для достижения этого уровня в Албании (€723), Турции (€755), Черногории (€825), Сербии (€975) и Северной Македонии (€603).

Сколько нужно паре и семье с детьми

Паре без детей не требуется вдвое большего дохода, чем одному человеку, поскольку партнеры могут делить расходы на жилье, энергию и другие общие потребности. Поэтому Eurostat применяет коэффициент 1,5 для пары без детей и 2,1 для семьи с двумя детьми младше 14 лет.

По расчетам Euronews Business, в ЕС паре без детей нужно €4301 чистого дохода в месяц, чтобы достичь уровня 150% медианного дохода. Для семьи с двумя детьми этот показатель составляет €6021. Соотношение между странами не меняется в зависимости от состава семьи, поскольку ко всем показателям применяют одинаковые коэффициенты.

Как покупательная способность изменяет сравнение

Суммы в евро не учитывают разницу в стоимости жизни. Для более точного сравнения Euronews Business использовал стандарты покупательной способности (PPS), позволяющие учесть различия в ценах.

По этому показателю разрыв между странами сокращается. Для одного взрослого человека ориентир составляет 2830 PPS в месяц в ЕС, от 1031 PPS в Албании до 4709 PPS в Люксембурге. Разница между самым низким и высоким показателями достигает примерно 4,6 раза. Для сравнения, в пересчете на евро она составляет 10,8 раза.

Однако и эти данные не отражают все различия в уровне жизни. Профессор Лейденского университета Коэн Каминанда объяснил Euronews Business, что одинаковый относительный уровень дохода в разных странах не обеспечивает одинаковой покупательной способности. Национальные показатели также не учитывают региональные различия, в частности в стоимости жилья.

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Почему дохода недостаточно для оценки финансового благосостояния

На финансовое положение влияют также сбережения, долги и собственное жилье. Старший экономист ОЭСР Себастьян Кенигс отметил, что человек с невысоким доходом может иметь больше финансовой стабильности благодаря собственному жилью и более низким затратам на жизнь.

Зато домохозяйство с более высокими доходами, но без сбережений и со значительными долгами, может быть более уязвимым к потере работы или непредвиденным расходам.

По словам Каминанда, финансовое благосостояние предполагает не только возможность оплачивать счета, но и доступ к жилью, питанию, энергии и транспорту, участие в общественной жизни, отдых и возможность экономить.

Показатель в 150% медианного дохода позволяет сравнивать доходы в разных странах, но не показывает, сколько на самом деле стоит комфортная жизнь. Для этого следует учитывать также расходы домохозяйства, наличные активы, сбережения и долги.