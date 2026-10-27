Рейтинг Украины остался на уровне CCC: Fitch прогнозирует продолжение войны и рост госдолга до 134% ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне CCC, а в национальной валюте — CCC+. Об этом пишет Forbes. Агентство считает, что боевые действия продлятся и в следующем году, а украинская экономика в 2026 году может несколько сократиться. В 2027 году прогнозируется лишь символический рост ВВП — на 0,2%.

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Рейтинг CCC свидетельствует о больших кредитных рисках. На оценку Украины влияют война, большие бюджетные нужды и зависимость от внешней помощи. В то же время, Fitch учитывает достаточный уровень международных резервов, возможность обслуживать долг в краткосрочной перспективе и поддержку партнеров, прежде всего Европейского Союза.

Экономика может сократиться, а дефицит бюджета составит 18% ВВП

Fitch ожидает, что в 2026 году украинская экономика немного уменьшится после отсутствия роста в январе-августе. В следующем году прогнозируется восстановление, но темпы будут минимальными — всего 0,2%.

На экономические перспективы влияют усиление российских воздушных атак, проблемы с экспортными маршрутами из-за фактической блокады черноморского побережья и неопределенности дальнейшей международной помощи. Агентство также отмечает, что дипломатические усилия по прекращению войны пока не дают ощутимого результата.

Дефицит государственного бюджета в 2026 году, по оценке Fitch, составит 18% ВВП, а без учета грантов — 28%. К 2028 году показатель может снизиться до 15,6% ВВП. Основные причины — ограниченные внутренние доходы и высокие расходы, значительная часть которых связана с обороной.

Государственный долг может возрасти до 134% ВВП

В конце 2025 валовой долг сектора общего государственного управления Украины составил 101,2% ВВП. Fitch прогнозирует, что к 2028 году он увеличится до 134,3% ВВП. На это повлияют значительные бюджетные дефициты и постепенное обесценивание гривни.

В ближайшие годы долговая нагрузка частично будет сдерживать график выплат по внешним обязательствам. Погашение реструктуризированных еврооблигаций должно начаться в 2029 году.

Украине понадобится дополнительная помощь на десятки миллиардов долларов

Значительная часть финансовых потребностей Украины должна покрываться программой Ukraine Support Loan. Первоначальные оценки финансирования составили $56 млрд в 2026 году и $43 млрд в 2027 году. Однако из-за обострения войны возникли дополнительные потребности: $27 млрд. в 2026 году и $33 млрд. в 2027 году. Это соответственно 12,4% и 14,5% ВВП.

Источники покрытия этих дополнительных сумм окончательно не определены. Fitch предполагает, что поддержки международных партнеров, прежде всего ЕС, будет достаточно для финансирования краткосрочных потребностей. Однако в перспективе возрастает риск так называемой усталости доноров — уменьшение готовности оказывать помощь из-за продолжительности войны, значительных финансовых потребностей и политических разногласий между европейскими странами.

Часть кредитных средств, возврат которых зависит от получения Украиной репараций от России, агентство рассматривает как условные обязательства. В то же время €18,1 млрд помощи ЕС в рамках механизма ERA, предоставленных через макрофинансовую помощь, Fitch учитывает в составе государственного долга.

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Внешняя торговля остается слабым местом

По прогнозу агентства, дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2026 году составит 24% ВВП. Дефицит торговли товарами может составить 40% ВВП. В 2027—2028 годах дефицит текущего счета, по оценке Fitch, будет в среднем оставаться на уровне 20% ВВП.

Международные резервы в 2026—2028 годах в среднем будут покрывать 4,6 месяца текущих внешних платежей. Это один из факторов, поддерживающих кредитную оценку страны на фоне значительных экономических и бюджетных рисков.

Прогноз Fitch является одним из самых сдержанных оценок международных и украинских институтов. К примеру, МВФ в октябре сохранил ожидания роста украинской экономики на 1% в 2026 году и 3,5% в 2027-м. Всемирный банк прогнозировал рост на 1,2% и 1,5% соответственно, тогда как Fitch ожидает сокращения в 2026 году и почти нулевого роста в следующем году.

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