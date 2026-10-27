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27 октября 2026, 16:35 Читати українською

ЕС согласовал €4,7 млрд компенсаций за военную помощь Украине: на что направят средства

Совет Европейского Союза принял восемь решений, предусматривающих частичное возмещение странам-членам расходов на военную помощь, ранее уже переданную Украине. На соответствующие компенсации приходится 4,7 млрд. евро. Еще 230 млн евро направят на подготовку украинских военнослужащих в рамках миссии ЕС (EUMAM Ukraine).

Совет Европейского Союза принял восемь решений, предусматривающих частичное возмещение странам-членам расходов на военную помощь, ранее уже переданную Украине.
Совет ЕС одобрил выделение 4,7 млрд евро в качестве компенсации странам за помощь Украине. ФОТО: Pexels.
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4,7 млрд евро не предусмотрено для нового пакета военной помощи Украине. Эти средства пойдут на частичное возмещение расходов стран ЕС, уже передавших Киеву военную помощь. Решение об этом приняли в рамках договоренности от 25 сентября 2026 о формировании 6,6 млрд евро для поддержки Украины через Европейский фонд мира.

Договоренность предусматривает также 1 млрд. евро новой военной помощи и дальнейшее усиление тренировочной миссии ЕС в 2027 году.

Общая поддержка через Европейский фонд мира достигнет 10,8 млрд. евро

После принятия новых решений общий объем поддержки через Европейский фонд мира составит 10,8 млрд. евро. Из этой суммы 9,9 млрд. евро предусмотрено на возмещение государствам-членам расходов на военную помощь, а 950 млн. евро — на подготовку украинских военнослужащих в рамках миссии EUMAM.

Справка

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования мероприятий в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС. Он позволяет, в частности, поддерживать военный и оборонный потенциал государств, а также региональных и международных организаций.

В Совете Е С заявили, что принятые решения подтверждают дальнейшую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Напомним

Страны Европейского Союза согласовали условия в рамках распределения €6,6 млрд военной помощи, связанной с Украиной. Об этом 25 сентября сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Из этой суммы:

  • €900 млн будут направлены на деятельность миссии ЕС по военной помощи Украине;

  • €1 млрд — на новые совместные закупки военного оборудования;

  • €4,7 млрд — на компенсацию государствам-членам расходов на уже оказанную военную помощь.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
27 октября 2026, 19:05
#
Каллас, де реальні гроші для України? Що ви там між собою дерибаните?
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