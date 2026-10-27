Без повторной оплаты в течение 45 минут: в Киеве предлагают изменить правила проезда в транспорте

В Киеве зарегистрировали петицию с призывом ввести возможность пересаживаться между маршрутами и видами коммунального транспорта в течение 45 минут без повторной оплаты. Автор обращения считает, что нынешняя система создает неравные условия для пассажиров, прежде всего жителей левого берега, которые во время воздушных тревог не всегда могут доехать до нужного места метро.

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Петицию обнародовали на сайте Киевского городского совета. Ее автор призывает мэра Виталия Кличко и депутатов Киевсовета принять соответствующее решение.

Почему жители левого берега переплачивают за транспорт

Во время воздушных тревог движение по наземному участку красной линии метро может останавливаться. Поэтому пассажирам, следующим с левого берега на правый, приходится пересаживаться на наземный транспорт, в частности автобус № 1-М, и повторно оплачивать проезд.

Автор петиции утверждает, что это создает финансовое неравенство: часть пассажиров может продолжить поездку по подземным участкам метро, тогда как другие вынуждены тратить дополнительные средства из-за вынужденных пересадок.

В обращении также упоминаются длительные воздушные тревоги и периодические ограничения движения по мостам после обстрелов, которые затрудняют передвижение по городу.

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Как предлагают решить проблему

Автор петиции предлагает ввести действие разового билета в течение 45 минут. В это время пассажир мог бы пересаживаться между маршрутами и видами коммунального транспорта без повторной оплаты.

Например, если из-за остановки движения по наземному участку метро пассажиру придется продолжить поездку автобусом № 1-М, он сможет воспользоваться им в пределах уже оплаченного билета.

В петиции напоминают, что подобный механизм Киевсовет уже применял в 2023 году после закрытия части синей линии метро из-за аварии на перегоне между станциями «Демеевская» и «Лыбидская». Тогда город компенсировал вынужденные дополнительные поездки пассажирам, которые пересаживались на временные автобусные маршруты.

Автор обращения считает, что этот опыт можно использовать и теперь во избежание дополнительных затрат из-за ограничения движения метро.

Речь идет о предложении, изложенном в петиции. Для введения такого механизма необходимо соответствующее решение городских властей.

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