До 1 декабря правила бронирования перепишут: чем могут заменить квоты

Правительство снова переписало правила бронирования работников. Отсрочников вернули в расчет квоты, базовый лимит в 50% оставили, а к 1 декабря правила могут изменить снова. Об этом на своем ютуб-канале рассказал Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. «Минфин» выбрал главное.

Бронирование для оборонки и энергетики: какие квоты удалось спасти от сокращения

Начнём с положительных изменений. В первую очередь это квоты бронирования.

Для предприятий оборонной промышленности и энергетики квоту не вернули до 100%, но не сократили до предложенных ранее 85%. По новой редакции предусмотрено 95%. При этом работники, непосредственно вовлеченные в производство, должны подлежать обязательному бронированию.

Для предприятий теплоснабжения и водоканалов оставили квоту 75% вместо первоначально предложенных 60%.

Еще одно важное изменение касается базового лимита бронирования для бизнеса. Работников, уже имеющих отсрочку от мобилизации, снова будут учитывать при расчете квоты в 50%. К примеру, предприятие со 100 работниками сможет сохранить 50 мест для бронирования, а не 35, как это предлагалось в предыдущем варианте.

Кроме того, в новой редакции появились сроки рассмотрения вопросов Координационным центром. Обычные обращения должны рассматриваться в течение месяца, безотлагательные — за семь дней.

Действующие статусы критичности и установленные лимиты останутся действительными до истечения срока их действия .

Также предусмотрено, что возникшая задолженность из-за того, что бюджет не рассчитался с предприятием, не будет считаться долгом в контексте соответствующих требований. Это очевидные положительные изменения, которых удалось добиться благодаря замечаниям бизнеса и общественной огласке.

Впрочем, несмотря на положительные изменения, анализ новой редакции выявил три серьезных риска.

Ловушка № 1. Только 13 отраслей: кто рискует потерять статус критически важного предприятия

Первая проблема — введение закрытого перечня отраслей, предприятия которых могут претендовать на статус критически важных.

В новой редакции предусмотрено только 13 направлений: оборонная промышленность, энергетика, коммунальное хозяйство, добывающая и перерабатывающая промышленность, аграрный сектор, розничная торговля, строительство, транспорт, IT, банковская сфера, медицина и связь.

В то же время образование, наука, сфера услуг и медиа оказываются вне основного перечня. Для таких предприятий остается отдельный механизм обращения в министерство через Координационный центр. Для доноров и проектов международной помощи предусмотрен отдельный порядок, по озвученной информации, ограничивающий бронирование семью работниками на один проект.

Ловушка № 2. Десять дней на пересмотр: могут ли предприятия массово потерять критический статус

Вторая проблема гораздо серьезнее. Новая редакция предусматривает, что в течение десяти дней после вступления в силу новых правил министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть критерии определения критически важных предприятий. Параллельно будут проверять все действующие статусы.

Это означает, что предприятие, ранее законно получившее статус критически важного, может его потерять после изменения критериев.

Еще одна проблема — возможность пересмотра статуса по рекомендации Координационного центра. Эта норма осталась в документе, хотя ее формулировки несколько изменили. Теперь рекомендация центра может стать основанием для рассмотрения вопроса об отмене статуса, в частности, по обращению правоохранительных органов.

При этом исчерпывающего перечня оснований для таких решений до сих пор нет. Формально Координационный центр не может самостоятельно упразднить статус предприятия. Он только дает рекомендации. Однако на практике существует высокая вероятность того, что министерства и областные администрации будут прислушиваться к таким рекомендациям.

В результате бизнес рискует попасть в ситуацию, когда правила изменяются уже после получения статуса, а решение об его отмене зависит от недостаточно четко определенных оснований. Но до декабря это все снова будут переписывать.

Ловушка № 3. Два штрафа от ТЦК — и предприятие может остаться без дополнительного бронирования

Третья проблема — самая опасная. Она касается полномочий нового координационного центра и зависимости бизнеса от действий территориальных центров комплектования.

В состав центра, согласно озвученной редакции, должны войти заместители министров экономики и обороны в качестве сопредседателя, заместитель руководителя Офиса президента, представители Генерального штаба, МВД, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, СБУ, Службы внешней разведки и ГУР. В общей сложности речь идет о 18 местах.

То есть в центре будут представлены силовые структуры, разведка и офис президента, но представителей бизнеса там нет. При этом от решений центра будет зависеть возможность предприятий получить повышенные квоты бронирования. Без его согласования предприятие не сможет получить лимит свыше базовых 50%, оборонное предприятие — более 90%, а энергетическое — более 95%.

Особое внимание привлекают основания для отказа.

В частности, таким основанием могут стать два или более документально подтвержденных фактов нарушения руководителем предприятия требований военного учета в течение последних 12 месяцев или привлечения его к административной ответственности. Таким образом, два штрафа за нарушение правил военного учета в течение года могут стать причиной отказа завода в дополнительном бронировании работников.

И проблема не ограничивается только повышением квоты. Рекомендация этого центра может также стать основанием для пересмотра статуса критически важного предприятия. Речь идет не обязательно о судебном решении или приговоре. Достаточно предусмотренных документом административных оснований.

Работника объявили в розыск: как действия ТЦК могут поставить под удар весь завод

Потенциальные последствия новейших правил можно разглядеть на практическом примере. Если ТЦК объявляет работника в розыск, предприятие по описанному механизму будет обязано издать приказ о его направлении в территориальный центр комплектования.

Если этого не сделать, могут возникнуть претензии по поводу нарушения правил военного учета. Проблема заключается в том, что работники иногда объявляются в розыск при обстоятельствах, которые вызывают вопросы обоснованности таких действий.

В результате руководитель крупного предприятия фактически должен постоянно проверять статус военного учета своих работников. Для предприятия, где работают сотни или тысячи человек, это создает дополнительную административную нагрузку.

Если два нарушения остались незамеченными, предприятие рискует столкнуться с отказом в дополнительном бронировании. То есть, возможность обеспечивать производство необходимым количеством работников может оказаться в зависимости от административных решений ТЦК и Координационного центра.

Именно в этом состоит одна из ключевых опасностей предлагаемой системы.

Высокая зарплата не означает критичность: почему правительство хочет изменить подход к бронированию

Отдельно необходимо разделять понятие критичности предприятия и экономических критериев бронирования. Высокая официальная заработная плата и отсутствие налоговых долгов — не то же самое, что критическая важность предприятия для экономики или обороноспособности государства.

Об этом шла речь и в выступлении премьер-министра на экономическом форуме 26 октября. Логика такого подхода ясна. Предприятие может выплачивать высокие официальные зарплаты, но это само по себе не доказывает, что его деятельность критически важна. Также необходимо противодействовать злоупотреблениям системой бронирования.

Например, если предприятие производит всего три дрона в год, но имеет сотни забронированных работников, такая ситуация действительно нуждается в проверке. Однако проверки должны быть адресными — по конкретным предприятиям, а не по массовому ограничению прав всего бизнеса.

До 1 декабря готовят новый общественный договор: заменят ли квоты прогнозируемой мобилизацией

В ходе выступления премьер-министр также обратил внимание на масштаб бронирования в Украине. По его словам, количество забронированных работников уже существенно превышает количество проходящих службу. Он также отметил, что за последние восемь месяцев количество забронированных работников предприятий выросло на несколько сотен тысяч.

В этой связи правительство рассматривает необходимость создания новой социальной модели взаимодействия государства и бизнеса. Ее идея состоит в том, чтобы предприятия могли бронировать работников, но одновременно обеспечивали прогнозируемую мобилизацию людей в армию. По словам премьера, такая модель идеалистическая, однако в случае ее реализации могла бы уменьшить необходимость поиска военнообязанных на улицах.

При этом он подчеркнул, что вопрос уже выходит за пределы процентов бронирования.

«Тогда уже будет не о бронировании, не о процентах. Стоит вопрос выживания страны. И поэтому надо это считаться. До 1 декабря мы должны дать новый общественный договор». Это значит, что к началу декабря могут появиться очередные принципиальные изменения системы бронирования.

Четвертое изменение правил за два месяца: почему бизнес не знает, будет ли работать в декабре

Главная проблема ситуации — постоянное изменение правил.

В последние два месяца система бронирования переживает уже несколько этапов пересмотра. 9 октября появился один проект. 13 октября правительство приняло другой вариант. 23 октября речь шла уже о третьей редакции. К 1 декабря обещают подготовить новый общественный договор.

Для предприятий такая ситуация означает невозможность планирования деятельности даже на короткий период. Представители бизнеса постоянно обращают внимание на то, что не знают, какие правила будут действовать завтра и смогут ли они сохранить работников в следующем месяце.

Директор завода сегодня может не знать, будет ли достаточно персонала для работы производственного цеха в декабре. И именно это наносит наибольший вред. Проблема заключается не только в процентах бронирования, но прежде всего в неопределенности. Государство не должно быть источником постоянного стресса для предприятий, обеспечивающих рабочие места, уплачивающих налоги и поддерживающих экономику.

Три требования к Кабмину: что нужно изменить, чтобы бизнес не терял бронирование

Зарегистрированное при поддержке 63 народных депутатов постановление об отмене предыдущего правительственного решения остается в Верховной Раде. Мы будем и дальше настаивать на ее рассмотрении.

В то же время в новую редакцию правил есть три принципиальных требования.

Первая — обеспечить представительство бизнеса в Координационном центре. Если этот орган будет принимать решения, от которых зависит работа предприятий, представители бизнеса должны иметь возможность участвовать в работе с правом голоса.

Вторая — установить исчерпывающий перечень оснований для отмены статуса критически важного предприятия и гарантировать право на обжалование. Предприятия должны четко понимать, при каких обстоятельствах могут утратить свой статус, а решения государственных органов не должны зависеть от произвольной трактовки правил.

Третья — предусмотреть 90-дневный переходный период для действующего бронирования в случае изменения критериев. Это необходимо, чтобы предприятия могли адаптироваться к новым требованиям и не теряли работников внезапно.

Еще 16 октября мы сформулировали требования по отмене решения Кабмина от 13 октября, проведению консультаций с бизнесом и пересмотру целесообразности создания Координационного центра в предложенном виде. Если же центр все-таки будет создан, в его состав должны включить представителей бизнеса.

Часть этих требований правительство уже учло. Следовательно, общественная огласка и общая позиция предпринимателей и народных депутатов дают результат. На этой неделе мы с командой передаем правительству три ключевых требования и продолжаем настаивать на последовательности, логичности решений и стабильности правил.