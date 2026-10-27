Почти $150 млн ликвидаций за два часа: почему биткоин рискует упасть еще ниже

Биткоин опустился в район $79 600 и пытается удержать психологическую отметку в $80 000. Об этом пишет Cointelegraph. На крипторинок давят опасения по поводу дальнейшей политики Федеральной резервной системы США, распродажи на фондовых рынках и принудительное закрытие позиций трейдеров.

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Биткоин вошел в последнюю неделю месяца под давлением сразу нескольких факторов: ожиданий решения ФРС, корпоративной отчетности крупных технологических компаний и новых макроэкономических данных США.

Если цена остается вблизи текущего уровня, октябрь может завершиться для BTC с убытком около 4%, а традиционное осеннее ралли, известное как Uptober, не состоится второй год подряд.

Почему биткоин теряет поддержку $80 000

Одним из основных факторов неопределенности остается монетарная политика США. Рынки ожидают, что на заседании 28 октября ФРС сохранит ставку в диапазоне 3,75−4%. В то же время инвесторы будут следить за комментариями главы регулятора, поскольку они могут дать сигналы о дальнейшей траектории ставок.

Дополнительный риск — высокая цена на нефть. Brent накануне достигала $117 за баррель, после чего снизилась примерно до $110. Длительное подорожание энергоносителей может осложнить борьбу с инфляцией и ограничить возможности смягчения монетарной политики.

На фондовых рынках тоже сохраняется напряженность. Южнокорейский индекс KOSPI 26 октября снизился на 1,5%, а инвесторы готовились к отчетам крупных американских технологических компаний. Microsoft и Alphabet должны были обнародовать результаты в среду, 28 октября, а Amazon и Intel — в четверг, 29 октября.

В тот же четверг рынок ожидал данных о ВВП США за третий квартал и индексе цен на личные потребительские расходы (PCE) — один из ключевых показателей инфляции для ФРС. Эти данные могут повлиять на ожидания по процентным ставкам, а следовательно, и на спрос на рисковые активы.

Ликвидации усилили падение BTC

Давление на биткоин ужесточили операции с кредитным плечом. По данным CoinGlass, в течение примерно двух часов в субботу были ликвидированы длинные позиции почти на $150 млн, когда цена BTC опустилась до $79 145.

Ликвидация происходит, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера из-за недостаточной маржи. Когда закрывается много ставок на рост, это создает дополнительное давление на цену.

В то же время, в районе $79 300, по данным карты ликвидаций и заявок, сосредотачивался объем заявок на покупку примерно на $73 млн. Предложение на продажу было сконцентрировано около $81 000. Эти уровни могут стать важными ориентирами для краткосрочного движения биткоина, хотя сами по себе не гарантируют разворота.

Почему Uptober может завершиться в минусе

Название Uptober возникло из-за исторической склонности биткоина расти в октябре. По данным CoinGlass, с 2010 года средняя доходность BTC в этом месяце составила 26,1%. Однако сезонность не гарантирует рост каждый год.

В октябре 2025 года биткоин потерял около 3,9%, а в ноябре падение продолжилось еще на 17,5%. Теперь криптовалюта рискует повторить негативный октябрьский сценарий: если цена останется вблизи $80 000 к концу месяца, месячная доходность будет отрицательной примерно на 4%.

Криптоаналитик и основатель Into the Cryptoverse Бенджамин Коуэн также скептически оценивает перспективы обновления. Он назвал предварительные подъемы биткоина до $87 000 в конце сентября и начале октября ложными сигналами роста и ожидает дальнейшей слабости рынка к концу года.

По данным Cointelegraph, зона $87 000 остается важным уровнем сопротивления: вблизи нее расположены годовое открытие 2026 года на $87 490 и 20-месячная скользящая средняя на $87 165.

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Чего ждать от биткоина дальше

Ближайшее направление движения BTC будет зависеть от того, смогут ли покупатели удержать район $79 000-$80 000 и вернуть цену выше $81 000. Восстановление спроса может помочь биткоину отыграть часть потерь. Если поддержка не удержится, усилится риск дальнейшего снижения.

В среднесрочной перспективе важны будут оставаться решения ФРС, инфляционные данные США, цены на нефть и настроения инвесторов относительно технологических акций. В настоящее время рыночная картина свидетельствует о слабом импульсе к росту, поэтому Uptober рискует завершиться неудачно. В то же время, окончательный результат октября будет зависеть от движения цены в последние дни месяца.

Как мы писали: Биткоин пробил психологическую отметку $80 000, но отыграл падение: что происходит с крипторинком