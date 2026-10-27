Электромобили в Германии стали менее выгодны при покупке: скидки упали до 16,3%

В Германии дилеры стали предлагать меньшие скидки на новые электромобили, тогда как для бензиновых, дизельных авто и плагин-гибридов дисконт остается выше. По данным исследования Center Automotive Research (CAR), в октябре 2026 года средняя скидка на полностью электрические автомобили составила 16,3% прейскурантной цены, пишет Аusnews.de.

У Німеччині дилери стали пропонувати менші знижки на нові електромобілі

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Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания скидка достигала 19,6%, а для плагин-гибридов — 20,3%.

Разница в цене превысила 2900 евро

По расчетам CAR, средняя разница между ценами предложений на электромобили и автомобили с ДВС выросла до более чем 2900 евро. В декабре 2025 года она составила 1328 евро.

Исследователи отслеживают цены 25 самых продаваемых моделей в каждой категории. При этом речь не идет о прямом сравнении одинаковых моделей: автомобили отличаются по размерам и комплектации. Государственные субсидии в эти расчеты также не включены.

Руководитель исследования Фердинанд Дуденгоффер связывает уменьшение скидок, в частности с ростом стоимости горючего. Более высокие цены на бензин и дизель повышают привлекательность электромобилей и позволяют производителям меньше стимулировать продажи скидками.

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Спрос на электромобили резко возрос

По данным Федерального автомобильного ведомства Германии, в сентябре было зарегистрировано 88 599 новых полностью электрических автомобилей.

Это примерно на 95% больше, чем годом ранее. Доля электромобилей в общем количестве новых регистраций составила 34,5%.

В то же время высокие цены на топливо делают электротранспорт более привлекательным с точки зрения ежедневных затрат. По данным ADAC, 21 октября средняя цена бензина Super E10 в Германии составила 2,11 евро за литр, дизеля — около 2,26 евро.

Субсидия может достигать 6000 евро.

В Германии для соответствующих требований электромобилей действует государственная поддержка.

Базовая субсидия на полностью электрический автомобиль составляет 3000 евро. Дополнительно предусмотрено 500 евро за каждого ребенка до 18 лет, но не более 1000 евро, а для домохозяйств с низкими доходами — дополнительную поддержку.

По приведенным в исследовании условиям, семья с двумя детьми и облагаемым налогом годовым доходом не более 45 000 евро может получить до 6000 евро.

Бездетное домохозяйство с налогооблагаемым доходом 75 000 евро может рассчитывать на 3000 евро при условии соответствия другим критериям программы.

Для бездетных семей с доходом более 80 000 евро поддержка не предусмотрена. При наличии детей предельный доход может увеличиваться до 90 000 евро.

Субсидия распространяется на приобретение и лизинг новых автомобилей, отвечающих условиям программы. Заявку подают после регистрации транспортного средства, а автомобиль необходимо использовать не менее 36 месяцев.

Сколько можно сэкономить на зарядке

CAR также сравнил затраты на энергию при годовом пробеге 15 000 км.

Для расчета взяли потребление электромобилем 18 кВтч на 100 км, а бензиновым авто — 6,5 л на 100 км.

При домашней зарядке по 0,35 евро за кВтч годовые расходы электромобиля составят примерно 945 евро.

Если пользоваться общественными зарядными станциями за 0,60 евро за кВтч — около 1620 евро в год.

Бензиновый автомобиль при цене Super E10 2,11 евро за литр потребует около 2057 евро в год.

Таким образом, владелец электромобиля с возможностью недорого заряжаться дома может экономить на энергии примерно 1100 евро в год по сравнению с бензиновым авто. При использовании только общественных зарядных станций экономия сокращается примерно до 440 евро.

При этом в расчете не учтены цена приобретения автомобиля, страхование, техническое обслуживание, амортизация и другие расходы.