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27 октября 2026, 9:08 Читати українською

Замена людей ИИ: Microsoft предлагает 60 000 сотрудников добровольно уволиться из компании

Microsoft намерен предложить примерно 60 000 сотрудников добровольное увольнение с выплатой компенсации. Новая программа дополняет усилия компании по сокращению расходов и адаптации штата под задачи эпохи искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Компания ранее предупредила, что ее капитальные расходы в текущем году вырастут втрое в годовом исчислении.

Microsoft намерен предложить примерно 60 000 сотрудников добровольное увольнение с выплатой компенсации.
Microsoft намерен предложить примерно 60 000 сотрудников добровольное увольнение
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Детали

Сотрудники, согласившиеся на уход, получат выплаты, сопоставимые со стандартным выходным пособием, сообщила компания. Программа позволит подразделениям «адаптировать штат под меняющиеся потребности», написала директор по персоналу Microsoft Эми Коулман в обращении к сотрудникам.

По словам источников Bloomberg, программа распространяется на такие подразделения, как Xbox, Windows, Copilot и финансовый блок. Занятые в дата-центрах, продажах, маркетинге, кибербезопасности и квантовых вычислениях в программу не включены. Microsoft отказалась комментировать эти детали.

Эта реструктуризация может стать крупнейшей в истории Microsoft, написал Forbes. Если компенсацию примут 30% из 60 000 сотрудников, штат сократится на 18 000 человек.

Microsoft хочет видеть в своих сотрудниках людей, вовлеченных в сложные задачи, которые она пытается решить, заявил агентству представитель компании. Это перекликается с заявлениями других руководителей технологических компаний, которые публично дали понять, что для сохранения работы сотрудникам надо быть готовыми к более быстрому темпу работы и изменениям, указывает Bloomberg.

Почему это важно для инвесторов Microsoft

В среду, 28 октября, Microsoft опубликует отчет о финансовых результатах. Инвесторы будут внимательно следить за тем, начинают ли окупаться инвестиции в искусственный интеллект. Ранее компания сообщила, что в этом финансовом году ее капитальные расходы составят $175 млрд против $64,6 млрд в 2025-м.

Microsoft испытывает серьезное финансовое давление, вынуждающее ее сдерживать операционные расходы на фоне беспрецедентных инвестиций в ИИ, пишет Forbes.

Ради сокращения расходов Microsoft в последние годы уволила тысячи сотрудников — например, только 9000 человек в июле 2025-го. Однако урезания бюджетов в одних подразделениях сопровождались наймом сотрудников в других. Общая численность персонала Microsoft — 223 000 человек на конец июня — остается практически неизменной с 2022 года, когда компания начала наращивать расходы на ИИ и дата-центры, согласно данным Bloomberg.

Акции Microsoft на торгах в Нью-Йорке прибавляли 1,3%, опережая рынок, — индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в это время росли менее чем на 1%. При этом в этом году Microsoft немного отстает от индексов — ее акции подорожали примерно на 10%, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили больше 12% с начала года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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JWT
JWT
27 октября 2026, 9:25
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Copilot… символічно
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