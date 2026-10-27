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27 октября 2026, 8:43 Читати українською

Три страны ЕС не хотят платить за кредит Украине на 45 млрд евро: что известно

Венгрия, Чешская Республика и Словакия требуют освободить их от уплаты взносов в финансовые гарантии нового кредита Евросоюза для Украины. Об этом сообщает немецкое издание WELT.

Венгрия, Чешская Республика и Словакия требуют освободить их от уплаты взносов в финансовые гарантии нового кредита Евросоюза для Украины.
Три страны ЕС не хотят платить за кредит Украине
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Страны одновременно настаивают на существенном увеличении финансирования для себя из общего бюджета ЕС.

Немецкие дипломаты называют эти требования оторванными от реальности и отмечают, что отказ принимать участие в защите от главной угрозы безопасности несовместим с желанием получать дополнительные субсидии из европейских фондов сплоченности.

Пакет финансовой помощи от ЕС

Причиной спора послужили дополнительные финансовые потребности Украины на следующий год, которые оценивают в 70 миллиардов евро.

Из этой суммы международные партнеры, такие как Канада и Япония, могут предоставить около 25 миллиардов евро, тогда как европейские страны должны обеспечить ссуду в размере до 45 миллиардов евро.

Венгрия, Чехия и Словакия стремятся получить полное освобождение от финансовых обязательств, как это уже было при согласовании предыдущего кредита на 90 миллиардов евро.

Читацте также: €90 млрд кредита и новые потребности: ЕС оценит финансы Украины

Чем грозит спор

Погашение нового займа планируется осуществить за счет замороженных государственных активов россии, однако этот механизм остается вероятным, но не гарантированным.

Отказ трех центральноевропейских стран участвовать в гарантиях существенно усложняет дипломатические переговоры и омрачает дальнейшее обсуждение общего бюджета Европейского Союза.

Потребности Украины

В 2026 году общая потребность Украины во внешнем финансировании оценивается в $45 млрд. Из этой суммы $11,6 млрд уже было выплачено, а следующие транши ожидаются в ближайшие недели.

По данным украинских властей, подтвержденное внешнее финансирование на 2026 год составляет около $35 млрд, то есть остается потребность примерно в $10 млрд.

В то же время, оценки будущего дефицита отличаются. Министерство финансов прогнозирует дефицит государственного бюджета в следующем году на уровне €16 млрд, тогда как Национальный банк оценивает потребность во внешнем финансировании в $12,7 млрд.

Напомним

На прошлой неделе премьер Болгарии отказался от участия своей страны в предоставлении новой финансовой помощи в Украине. Он призвал как можно быстрее завершить войну в Украине, подчеркнув, что каждый следующий день рискован и для мира, и для благосостояния, и для стабильности в Европе.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
27 октября 2026, 11:23
#
Нарешті, порозумнішали. Де керівники держави не отримують відкатів — там і на хочуть дати гроші на продовження війни!
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