€90 млрд кредита и новые потребности: ЕС оценит финансы Украины

Украина и Европейская комиссия в ближайшие дни и недели проведут дополнительные консультации по финансовым потребностям страны в 2026—2027 годах . Стороны должны определить, сколько средств необходимо привлечь и из каких источников можно получить.

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Окончательный объем финансового дефицита Украины не определен. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари.

ЕС сначала оценит реальные потребности Украины

Новые консультации продолжат недавний разговор еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса и премьер-министра Украины Сергея Корецкого. В ходе ее стороны обсудили бюджетную и финансовую ситуацию Украины на ближайшие два года.

По словам Уйвари, сейчас Еврокомиссия стремится получить четкую оценку финансового положения Украины, после чего будет определять возможные механизмы покрытия потребностей.

Отдельно обсуждалось выполнение Украиной реформ, необходимых для получения финансирования в рамках планируемого кредита ЕС на €90 млрд. В то же время в Еврокомиссии пока не подтверждают, что Киев официально обратился по поводу досрочного получения средств по этой программе.

Украине нужно еще миллиарды долларов

В 2026 году общая потребность Украины во внешнем финансировании оценивается в $45 млрд. Из этой суммы $11,6 млрд уже было выплачено, а следующие транши ожидаются в ближайшие недели.

По данным украинских властей, подтвержденное внешнее финансирование на 2026 год составляет около $35 млрд, то есть остается потребность примерно в $10 млрд.

В то же время, оценки будущего дефицита отличаются. Министерство финансов прогнозирует дефицит государственного бюджета в следующем году на уровне €16 млрд, тогда как Национальный банк оценивает потребность во внешнем финансировании в $12,7 млрд .

ЕС ожидает большей поддержки от других партнеров

В ходе консультаций Украина и ЕС также отметили необходимость увеличения финансовой и оборонной помощи со стороны других международных партнеров.

Одним из самых больших взносов стало обещание Норвегии предоставить Украине $9 млрд в 2027 году .

В то же время, объем будущей поддержки США остается неопределенным. Украина получает американское финансирование в рамках программы ERA, средства для которой обеспечиваются доходами от замороженных российских активов.

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Отдельно обсуждают российские активы

Еще одним источником потенциального финансирования остаются замороженные российские активы. Вопрос их использования поднял во время разговора украинский премьер.

В Еврокомиссии подтвердили, что этот вопрос остается в повестке дня. В то же время, сейчас Брюссель сосредоточен прежде всего на реализации уже согласованных финансовых программ.

Окончательную картину финансовых потребностей Украины на 2026−2027 годы ЕС планирует сформировать после дополнительных консультаций и учета выводов миссии Международного валютного фонда.