Банки резко нарастили ввоз наличной валюты: в сентябре — рекордные за год $1,12 млрд

В сентябре 2026 года украинские банки ввезли в страну наличной иностранной валюты на $1,12 млрд в эквиваленте. Это на 52,3% больше, чем в августе, и является самым высоким месячным показателем с начала года. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные Национального банка.

У вересні 2026 року українські банки ввезли в країну готівкової іноземної валюти на $1,12 млрд в еквіваленті.

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Наибольшую часть ввозимой валюты традиционно составляли доллары США. В сентябре банки ввезли $753,73 млн, или 67,1% от общего объема. По сравнению с августом поставки наличных долларов увеличились на 31,5%.

В то же время, значительно быстрее рос импорт евро. За месяц банки ввезли наличных евро на $365,45 млн в эквиваленте, что на 126,6% больше, чем в августе. Доля евро в общем объеме составила 32,6%.

На другие иностранные валюты пришлось около $3,45 млн или 0,3% общего объема.

За девять месяцев банки ввезли $7,34 млрд.

В целом за январь-сентябрь 2026 года украинские банки ввезли наличную иностранную валюту примерно на $7,34 млрд. Это на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Резкий рост поставок валюты в сентябре происходит на фоне роста спроса населения на иностранную валюту и ослабления гривны.

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Если повышенный спрос на наличную валюту сохранится, объемы ее ввоза банками в октябре-ноябре также могут оставаться высокими.