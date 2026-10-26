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26 октября 2026, 18:44 Читати українською

В Одессе на треть увеличилось количество квартир в продаже, а в Киеве их становится меньше: что происходит на рынке

За последний год количество объявлений о продаже квартир в Киеве сократилось на 4%, в то время как в Одессе оно выросло на 32%. В Ивано-Франковске предложение уменьшилось на 27%. Такие изменения зафиксировал сервис ЛУН, сравнив данные за сентябрь 2026 с сентябрем прошлого года. За последний месяц динамика была более сдержанной: в Киеве количество объявлений уменьшилось на 2%, а в Одессе увеличилось на 2%.

За последний год количество объявлений о продаже квартир в Киеве сократилось на 4%, в то время как в Одессе оно выросло на 32%.
В Одессе продается все больше жилья
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В каких городах изменилось количество квартир в продаже

Годовая динамика предложения на вторичном рынке отличается в зависимости от города. Кроме Одессы, больше объявлений о продаже квартир стало во Львове — на 8%, Днепре — на 5% и Ужгороде — на 4%.

В Ивано-Франковске количество предложений сократилось на 27%. В то же время, за последний месяц там зафиксировали рост на 4%.

В Киеве стало меньше квартир

В столице больше всего сократилось количество объявлений о продаже просторного жилья. По сравнению с сентябрем 2025 года, предложение квартир с четырьмя и более комнатами уменьшилось на 18%, трехкомнатных — на 9%, двухкомнатных — на 4%.

Однокомнатных квартир в продаже стало на 4% больше. На них приходится более трети всех объявлений о продаже жилья в Киеве.

В Одессе, напротив, предложение выросло во всех основных категориях: двухкомнатных квартир увеличилось на 36%, однокомнатных — на 33%, трехкомнатных — на 23%.

В Ивано-Франковске больше всего сократилось количество объявлений о продаже двухкомнатных квартир — на 32%, а трехкомнатных — на 33%.

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Почему количество объявлений не равно количеству сделок

Уменьшение количества квартир в продаже не обязательно означает падение спроса. Часть объектов может находить покупателей, а владельцы — снимать объявления по другим причинам. Рост предложения, в свою очередь, может свидетельствовать как о появлении новых объектов на рынке, так и о том, что жилье дольше ищет покупателя.

Руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина обращает внимание на еще одну возможную причину киевской динамики: часть переезжающих из столицы владельцев может решать сдавать квартиры в аренду, а не продавать их.

Поэтому изменения количества объявлений следует оценивать вместе с активностью покупателей и объемами нового строительства. Сами по себе эти данные не позволяют определить точное количество заключенных сделок или однозначно объяснить изменение спроса.

Как мы писали: Где после аренды остается €9000, а где только €253: рейтинг европейских городов по доступности жилья

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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