После закрытия межбанка в понедельник, 26 октября, курс доллара подорожал на 28 коп. в покупке и на 27 коп. в продаже. В то время как курс евро увеличился на 21 копейку в покупке и на 21 — в продаже.
В понедельник 26 октября доллар и евро подорожали на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 26 октября
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Закрытие 26 октября
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Изменения
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45,38/45,42
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45,66/45,69
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28/27
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50,86/50,88
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51,07/51,09
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21/21
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,21−45,82 грн. Евро покупают за 50,62 грн., а продают за 51,41 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,75−46,05, евро — 51,34−51,65 грн.
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Источник: Минфин
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