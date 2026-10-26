Кабинет Министров разрешил частным инвесторам и девелоперам построить подземные производственные объекты для украинского оборонно-промышленного комплекса. После завершения работ они смогут передавать помещения производителям оружия и военной техники в собственность, аренду или использование. Раньше заказчиком строительства в рамках экспериментального проекта могло быть самое оборонное предприятие.
Подземные заводы для производства оружия сможет строить частный бизнес: кто получит доступ к упрощенной процедуре
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Кто сможет воспользоваться новым механизмом
Минобороны называет три основных категории предприятий, для нужд которых инвесторы смогут строить защищенную инфраструктуру:
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Резиденты Defence City — компании, получившие соответствующий статус в специальном правовом режиме для оборонно-промышленного комплекса.
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Исполнители государственных контрактов — предприятия, выполняющие заказы на нужды обороны.
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Производители, которых Минобороны определило критически важными для обеспечения потребностей сил обороны.
Соответственно, частный инвестор или девелопер сможет заключить договор с предприятием, принадлежащим одной из определенных категорий, профинансировать строительство собственными или привлеченными средствами и после завершения передать ему объект или его часть.
Какие предприятия уже включены в список участников эксперимента
В действующем порядке, утвержденном постановлением № 1494, в приложении приведены шесть предприятий:
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Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова».
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Государственное предприятие «Конструкторское бюро „Южное“ им. М. К. Янгеля».
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Государственное предприятие «Государственное Киевское конструкторское бюро „Луч“».
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АО «Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения».
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АО «Антонов».
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ООО «Научно-производственное предприятие химических продуктов».
Это перечень предприятий не тождественен всем потенциальным получателям новой инфраструктуры: Минобороны отдельно называет резидентов Defence City, исполнителей государственных контрактов и определенных критически важными производителями.
Какие правила будут действовать для частных инвесторов
Для такого строительства предусмотрен упрощенный режим: не нужно получать разрешение на выполнение строительных работ и градостроительные условия и ограничения. В то же время, инвестор должен заранее заключить договор с предприятием ОПК, для которого строят объект.
Проект договора вместе с документами инвестора следует подать в Минобороны за месяц до подписания. Министерство имеет пять рабочих дней для проверки документов.
В договоре должны быть предусмотрены следующие условия:
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По меньшей мере, 25% площади объекта — если предприятию передают только часть помещения, она должна составлять не менее четверти общей площади и быть пригодной для производства.
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Минимум один год пользования — для аренды или другого срочного пользования. Оборонное предприятие будет иметь право требовать продления срока до завершения военного положения.
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Передача объекта после строительства — в собственность, аренду или по другому предусмотренному договором праве пользования.
Следовательно, инвестор сможет вкладывать деньги в создание защищенной инфраструктуры, а оборонный производитель получать производственные площади без необходимости самостоятельно финансировать весь проект.
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Кто не сможет строить такие объекты
К участию не будут допускаться компании, в которых государство-агрессор или его резиденты прямо или косвенно имеют долю от 10%, а также лиц, в отношении которых применены санкции.
Перед представлением документов инвестор должен подтвердить отсутствие соответствующих связей и санкционных рисков с учетом отношений контроля. Это означает, что будут проверять не только формального участника проекта, но и структуру собственности и связанных лиц.
Новый механизм должен помочь быстрее создавать защищенные производственные площадки, переносить мощности и привлекать частные деньги в оборонную промышленность без дополнительной нагрузки на государственный бюджет.
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