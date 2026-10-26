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26 октября 2026, 16:16 Читати українською

Подземные заводы для производства оружия сможет строить частный бизнес: кто получит доступ к упрощенной процедуре

Кабинет Министров разрешил частным инвесторам и девелоперам построить подземные производственные объекты для украинского оборонно-промышленного комплекса. После завершения работ они смогут передавать помещения производителям оружия и военной техники в собственность, аренду или использование. Раньше заказчиком строительства в рамках экспериментального проекта могло быть самое оборонное предприятие.

Кабинет Министров разрешил частным инвесторам и девелоперам построить подземные производственные объекты для украинского оборонно-промышленного комплекса.
Строительство подземных цехов необходимо ускорить
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Кто сможет воспользоваться новым механизмом

Минобороны называет три основных категории предприятий, для нужд которых инвесторы смогут строить защищенную инфраструктуру:

  • Резиденты Defence City — компании, получившие соответствующий статус в специальном правовом режиме для оборонно-промышленного комплекса.

  • Исполнители государственных контрактов — предприятия, выполняющие заказы на нужды обороны.

  • Производители, которых Минобороны определило критически важными для обеспечения потребностей сил обороны.

Соответственно, частный инвестор или девелопер сможет заключить договор с предприятием, принадлежащим одной из определенных категорий, профинансировать строительство собственными или привлеченными средствами и после завершения передать ему объект или его часть.

Какие предприятия уже включены в список участников эксперимента

В действующем порядке, утвержденном постановлением № 1494, в приложении приведены шесть предприятий:

  1. Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова».

  2. Государственное предприятие «Конструкторское бюро „Южное“ им. М. К. Янгеля».

  3. Государственное предприятие «Государственное Киевское конструкторское бюро „Луч“».

  4. АО «Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения».

  5. АО «Антонов».

  6. ООО «Научно-производственное предприятие химических продуктов».

Это перечень предприятий не тождественен всем потенциальным получателям новой инфраструктуры: Минобороны отдельно называет резидентов Defence City, исполнителей государственных контрактов и определенных критически важными производителями.

Какие правила будут действовать для частных инвесторов

Для такого строительства предусмотрен упрощенный режим: не нужно получать разрешение на выполнение строительных работ и градостроительные условия и ограничения. В то же время, инвестор должен заранее заключить договор с предприятием ОПК, для которого строят объект.

Проект договора вместе с документами инвестора следует подать в Минобороны за месяц до подписания. Министерство имеет пять рабочих дней для проверки документов.

В договоре должны быть предусмотрены следующие условия:

  • По меньшей мере, 25% площади объекта — если предприятию передают только часть помещения, она должна составлять не менее четверти общей площади и быть пригодной для производства.

  • Минимум один год пользования — для аренды или другого срочного пользования. Оборонное предприятие будет иметь право требовать продления срока до завершения военного положения.

  • Передача объекта после строительства — в собственность, аренду или по другому предусмотренному договором праве пользования.

Следовательно, инвестор сможет вкладывать деньги в создание защищенной инфраструктуры, а оборонный производитель получать производственные площади без необходимости самостоятельно финансировать весь проект.

Читайте также: ОПК прошел проверку критичности: большинство предприятий сохранили статус


Кто не сможет строить такие объекты

К участию не будут допускаться компании, в которых государство-агрессор или его резиденты прямо или косвенно имеют долю от 10%, а также лиц, в отношении которых применены санкции.

Перед представлением документов инвестор должен подтвердить отсутствие соответствующих связей и санкционных рисков с учетом отношений контроля. Это означает, что будут проверять не только формального участника проекта, но и структуру собственности и связанных лиц.

Новый механизм должен помочь быстрее создавать защищенные производственные площадки, переносить мощности и привлекать частные деньги в оборонную промышленность без дополнительной нагрузки на государственный бюджет.

Как мы писали: Новые контракты для украинского ОПК: Украина получает доступ к тендерам НАТО

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lesya31
Lesya31
26 октября 2026, 17:43
#
Тут мир на носі, а ці ніяк нажертися не можуть на відкатах і відсотках від кредитів!!((
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