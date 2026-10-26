Украинцы, отапливающие жилье электричеством, могут платить по сниженному тарифу — 2,64 грн за кВт·ч вместо 4,32 грн. Однако воспользоваться льготой могут не все: электроотопление должно соответствовать установленным требованиям и быть оформлено. Кто имеет право на пониженный тариф и какие документы нужно подать, объясняет портал «На пенсии».
Электроэнергия по 2,64 грн вместо 4,32: кто в Украине имеет право на льготный тариф зимой
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Кто может платить за свет по 2,64 грн
В течение отопительного сезона — с октября по 30 апреля — отдельные категории потребителей могут платить за электроэнергию 2,64 грн за кВт⋅ч вместо 4,32 грн. Льготный тариф распространяется на первые 2000 кВт⋅ч в месяц.
Воспользоваться им могут жильцы домов и квартир с официально оформленным электроотоплением, а также жители многоквартирных домов без газа и других источников отопления, кроме электрического.
Если потребление превышает месячный лимит, излишек оплачивается по стандартной цене — 4,32 грн за кВт⋅ч. Согласно приведенным в источнике данным, этот тариф для населения будет действовать до 30 апреля 2027 года.
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Какое электроотопление подходит для льготы
Самого наличия обогревателя недостаточно: электроотопление должно быть предусмотрено проектом электроснабжения жилья.
В проекте могут быть стационарные электроконвекторы и термопанели, инверторные кондиционеры, работающие как тепловые насосы, а также электрический теплый пол, если он является основным источником тепла. Соответствует ли оборудование требованиям, определяют при согласовании проекта.
Переносные тепловентиляторы, масляные радиаторы и другие бытовые обогреватели сами собой не дают права на пониженный тариф.
Какие документы нужны для оформления
Для получения льготы необходимо обратиться к оператору электросети по месту жительства. Для оформления понадобятся:
- паспорт и идентификационный код;
- документ о праве собственности на жилье;
- заявление о внесении изменений в паспорт точки распределения электроэнергии;
- проект электроотопления и технический паспорт жилья;
- технические паспорта отопительного оборудования.
Жителям многоквартирных домов, ранее пользовавшимся централизованным отоплением, дополнительно требуется акт об отключении от него.
Если льготный тариф уже оформляли раньше, следует проверить личный кабинет оператора электросетей. В нем должна быть отметка об электроотоплении по соответствующему адресу.
Комментарии - 2
напевно з китайської перекладають))