Электроэнергия по 2,64 грн вместо 4,32: кто в Украине имеет право на льготный тариф зимой

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 октября 2026, 14:15 Читати українською

Электроэнергия по 2,64 грн вместо 4,32: кто в Украине имеет право на льготный тариф зимой

Украинцы, отапливающие жилье электричеством, могут платить по сниженному тарифу — 2,64 грн за кВт·ч вместо 4,32 грн. Однако воспользоваться льготой могут не все: электроотопление должно соответствовать установленным требованиям и быть оформлено. Кто имеет право на пониженный тариф и какие документы нужно подать, объясняет портал «На пенсии».

Украинцы, отапливающие жилье электричеством, могут платить по сниженному тарифу — 2,64 грн за кВтч вместо 4,32 грн.
Украинцы, которые отапливают жилье электричеством, могут платить за электроэнергию по льготному тарифу — 2,64 грн за кВт·ч вместо 4,32 грн. Фото: Pexels
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто может платить за свет по 2,64 грн

В течение отопительного сезона — с октября по 30 апреля — отдельные категории потребителей могут платить за электроэнергию 2,64 грн за кВт⋅ч вместо 4,32 грн. Льготный тариф распространяется на первые 2000 кВт⋅ч в месяц.

Воспользоваться им могут жильцы домов и квартир с официально оформленным электроотоплением, а также жители многоквартирных домов без газа и других источников отопления, кроме электрического.

Если потребление превышает месячный лимит, излишек оплачивается по стандартной цене — 4,32 грн за кВт⋅ч. Согласно приведенным в источнике данным, этот тариф для населения будет действовать до 30 апреля 2027 года.

Читайте также: Тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений: решение правительства

Какое электроотопление подходит для льготы

Самого наличия обогревателя недостаточно: электроотопление должно быть предусмотрено проектом электроснабжения жилья.

В проекте могут быть стационарные электроконвекторы и термопанели, инверторные кондиционеры, работающие как тепловые насосы, а также электрический теплый пол, если он является основным источником тепла. Соответствует ли оборудование требованиям, определяют при согласовании проекта.

Переносные тепловентиляторы, масляные радиаторы и другие бытовые обогреватели сами собой не дают права на пониженный тариф.

Какие документы нужны для оформления

Для получения льготы необходимо обратиться к оператору электросети по месту жительства. Для оформления понадобятся:

  • паспорт и идентификационный код;
  • документ о праве собственности на жилье;
  • заявление о внесении изменений в паспорт точки распределения электроэнергии;
  • проект электроотопления и технический паспорт жилья;
  • технические паспорта отопительного оборудования.

Жителям многоквартирных домов, ранее пользовавшимся централизованным отоплением, дополнительно требуется акт об отключении от него.

Если льготный тариф уже оформляли раньше, следует проверить личный кабинет оператора электросетей. В нем должна быть отметка об электроотоплении по соответствующему адресу.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
JWT
JWT
26 октября 2026, 14:38
#
«Хто може платити за світ по 2,64 грн» Ну читайте хоч один раз автопереклад з російської…
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
26 октября 2026, 15:11
#
В російській версії теж Кто может платить за мир по 2,64 грн

напевно з китайської перекладають))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами