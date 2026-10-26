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26 октября 2026, 11:00 Читати українською

Нефть подешевела после скачка до $117: что будет с ценами на топливо в Украине

Мировые цены на нефть снизились после скачка почти до $117 за баррель, однако в Украине горючее в течение последнего месяца продолжало дорожать. Больше всего изменились цены на автогаз и дизель, в то время как бензин А-95 подорожал незначительно. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и сложностей с поставкой вопроса состоит в том, скажется ли снижение нефтяных котировок на стоимости горючего на украинских АЗС. Об этом сообщает Financial Times.

Мировые цены на нефть снизились после скачка почти до $117 за баррель, однако в Украине горючее в течение последнего месяца продолжало дорожать.
После скачка мировых цен на нефть почти до 117 долларов за баррель котировки Brent пошли вниз. ФОТО: kalimaiq
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Мировые цены на нефть снизились после резкого роста на прошлой неделе, однако в Украине горючее продолжило дорожать. В месяц средняя цена дизеля выросла почти на 5 грн за литр, а автогаза — более чем на 9 грн. На внутреннем рынке также сказываются проблемы с логистикой и рост спроса перед зимой.

Нефть отошла от пиковых значений

В понедельник, 26 октября, нефть Brent, международный эталонный сорт, подешевела на 1,3% — до $115,18 за баррель. Американская WTI потеряла 1,8% и стоила $101,41 за баррель.

В конце предыдущей недели Brent во время волатильной торговли дорожала почти до $117 за баррель. По итогам недели котировки выросли на 6,2% — до самого высокого уровня недельного закрытия более чем за четыре года.

На рынке сохраняются опасения по поводу длительных перебоев с поставкой нефти и сокращения запасов сырья. Среди факторов нестабильности — обострение конфликта на Ближнем Востоке, атаки на танкеры в Ормузском проливе и неопределенность дальнейших действий США в отношении Ирана.

В то же время, на котировки влияют и дипломатические контакты в регионе. Однако участники рынка и дальше учитывают риск длительного нарушения поставок. Снижение цен в начале недели пока не свидетельствует об окончательном ослаблении этих рисков.

Как изменились цены на топливо в Украине

По информации Minfin, базирующейся на информации Консалтинговой группы «А-95», средние розничные цены на топливо в Украине выросли за последний месяц.

По состоянию на 23 октября средняя цена бензина А-95 составила 90,04 грн. за литр, дизеля — 103,45 грн., автогаза — 53,35 грн.

Вид горючего

23 сентября

23 октября

Смена за месяц

Бензин А-95

89,26 грн/л

90,04 грн/л

+0,78 грн

Дизель

98,50 грн/л

103,45 грн/л

+4,95 грн

Автогаз

43,93 грн/л

53,35 грн/л

+9,42 грн

Источники: данные за сентябрь и октябрь .

В процентном измерении бензин А-95 подорожал примерно на 0,9%, дизель — на 5%, а автогаз — более чем на 21%.

Рост продолжался и в течение последней доступной недели. С 16 по 23 октября средняя цена А-95 увеличилась с 89,72 до 90,04 грн за литр, дизеля — со 100,43 до 103,45 грн, автогаза — с 49,11 до 53,35 грн.

Таким образом, самые большие изменения за месяц пришлись на автогаз и дизель, в то время как средняя цена бензина оставалась относительно стабильной.

Почему дорожает дизель

О ситуации на украинском рынке 23 октября сообщил Укринформ, ссылаясь на директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна.

По словам эксперта, на поставку топлива влияют российские атаки на топливную логистику, трудности с транспортировкой на южном направлении из-за обмеления Дуная и увеличения нагрузки на западную границу. Дополнительным фактором является сезонный рост спроса перед зимой, в частности из-за потребности в горючем для генераторов.

Куюн отметил, что ситуация на рынке остается нестабильной, но дефицита горючего нет. В то же время увеличение нагрузки на маршруты поставок усложняет логистику.

По оценке эксперта, доставка автомобильным транспортом является одним из самых дорогих способов перевозки горючего. Поэтому логистические издержки могут оказывать влияние на конечную цену для потребителей.

Подешевеет ли топливо после снижения цен на нефть

Пока что имеющиеся данные не позволяют утверждать, что украинские АЗС в ближайшее время снизят цены. Последний доступный срез средних розничных цен датирован 23 октября, в то время как снижение нефтяных котировок произошло 26 октября.

К тому же, цена сырой нефти — лишь один из факторов формирования стоимости горючего. Для оценки дальнейшей динамики следует учитывать также цены на готовые нефтепродукты, закупочную стоимость импортного ресурса и затраты на его доставку.

В материале FT нет прогноза по украинскому рынку горючего, а комментарий Сергея Куюна касается прежде всего текущей ситуации с поставкой и дизелем.

Снижение цен на нефть пока не сопровождается удешевлением топлива в Украине. Однако последние данные о розничных ценах охватывают период до 23 октября, поэтому оценить, скажется ли падение Brent на стоимости бензина, дизеля и автогаза, можно будет по следующим обновлениям цен.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
ololo trololo
ololo trololo
26 октября 2026, 11:14
#
Я ще ніколи не бачив аби вартість пального знижувалася.
Вона може чисто психологічно-символічно піти на якусь гривню донизу, але це всеодно тимчасово буде
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